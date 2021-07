Florentino Pérez también cargó contra Cristiano y Mourinho. | Fuente: EFE

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, está en el ojo de la tormenta tras criticar en audios a las leyendas del club Raúl e Iker Casillas. A ello se sumó una nueva entrega de El Confidencial, que dio a conocer que también criticó a Cristiano Ronaldo y al exentrenador José Mourinho.

"Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Crees que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial... ¿Por qué crees que hace esa tontería?", se apunta en el nuevo audio.

"Mendes (su agente) no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera.

Asimismo, Florentino Pérez -según el medio- calificó de anormales a la actual estrella de Portugal y a Mourinho. "Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!".

No escapa a las críticas el exdefensa Fabio Coentrao. "Ese es tolili. Es un zoquete. Ese es uno de los efectos del Madrid. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Real Madrid se los come. Ahora mismo está cagado y Mourinho es un imbécil... No es que no quiera jugar... Bueno, es un poquito subnormal. Conduce sin carnet... Dicho eso, le ha agobiado la presión y eso es de estar enfermo. Pero al otro le da igual que esté enfermo porque lo mata", dijo.



Florentino y Cristiano. | Fuente: AFP

Florentino: a udios fueron grabados clandestinamente

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, consideró que las declaraciones en las que arremete contra las leyendas blancas Raúl González e Iker Casillas fueron "grabadas clandestinamente" y achaca su filtración a su posición como promotor de la Superliga.

"Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por (el periodista) D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito", afirmó Pérez, en un comunicado oficial del club merengue.

"Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial", añadió el presidente merengue.





