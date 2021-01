Cristiano Ronaldo rechazó esta millonaria oferta por promocionar Arabia Saudita | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo acaba de romper el récord como el mayor goleador de la historia del fútbol con 760 goles y su valor trasciende a lo que aporta en el campo de juego.

Según el diario The Telegraph, el astro portugués de Juventus fue elegido por el gobierno de Arabia Saudita para que sea la imagen de una campaña publicitaria que promueva el turismo en ese país.

Sin embargo, según el mismo medio, el delantero ex Real Madrid rechazó la propuesta pese a tratarse de una millonaria oferta: seis millones de euros por año.

El diario británico mencionado informó que Arabia Saudita tenía planeado lanzar esta campaña en el mes de febrero bajo el lema: "Bienvenidos a Arabia"; sin embargo, su principal personaje para promover la publicidad declinó en el ofrecimiento.

Dentro de la oferta se incluía que el ex Manchester United forme parte no solo de una publicidad, sino utilizar su imagen para diversos anuncios que involucren posicionar a Arabia Saudita no solo como destino turístico, sino también promover su fútbol.