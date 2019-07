Cristiano Ronaldo recibió un 'dardo' de Diego Godín. | Fuente: AFP - Twitter

El gesto despectivo que Cristiano Ronaldo (34 años) realizó en marzo pasado ante los hinchas del Atlético de Madrid, en Champions League, es recordado aún por el exdefensa ‘colchonero’ Diego Godín.

“Lo que sucede en el campo se queda en el campo, y no hablo de eso, pero no me gusta cuando te falta respeto”, declaró Godín en entrevista con Gazzetta dello Sport.

El ahora jugador del Inter de Milán reafirmó de esta manera que Cristiano Ronaldo “hizo mal” al festejar en forma polémica ante los hinchas rojiblanco que estaban en el Juventus Stadium.

Además, Godín dijo que los gestos de Cristiano Ronaldo y Diego Simeone no son equiparables. "El Cholo se volvió hacia sus seguidores, la tensión lo llevó a hacer esto, no lo hizo hacia los hinchas de la Juve", agregó.

Godín tiene un contrato con el Inter de Milán hasta junio de 2022.