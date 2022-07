¿Y el United? Cristiano Ronaldo recibió oferta de 300 millones de Arabia Saudita. | Fuente: AFP

El nombre de Cristiano Ronaldo es uno de los grandes protagonistas en el presente mercado de fichajes. Según CNN Portugal, el crack del Manchester United habría recibido una monstruosa oferta de 300 millones de euros para continuar con su carrera en el fútbol de Arabia Saudita.

Dicho medio apunta a que la oferta que recibió Cristiano Ronaldo está compuesta de la siguiente manera: 30 millones de euros al Manchester United por la transferencia, 250 millones por dos años de contrato y otros 20 millones para los intermediarios de la operación. Una locura.

Por ahora, Cristiano Ronaldo no se ha presentado a la gira del Manchester United en Bangkok aduciendo "problemas personales". De hecho, el técnico Erik Ten Hag había señalado que esperaba contar con el portugués. "Queremos alcanzar el éxito juntos", contó.

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United la temporada anterior procedente de la Juventus a cambio de 15 millones de euros.

Cristiano Ronaldo todavía tiene contrato con Manchester United. | Fuente: EFE

Chelsea quiere a Cristiano Ronaldo

Chelsea anunció este miércoles a Raheem Sterling como nuevo fichaje, pero el presidente 'blue' desea un nuevo delantero más en su plantilla y este no sería otro más que Cristiano Ronaldo, que dio a conocer que no desea seguir en el Manchester United que no pudo conseguir su boleto a la Champions League.



Al respecto, el periodista Manu Sainz de AS de España sostuvo que Todd Boehly sueña con la llegada de Cristiano Ronaldo e incluso dijo que está "obsesionado con él".

.