Cristiano Ronaldo y Chelsea. | Fuente: EFE

Chelsea anunció este miércoles a Raheem Sterling como nuevo fichaje, pero el presidente 'blue' desea un nuevo delantero más en su plantilla y este no sería otro más que Cristiano Ronaldo, que dio a conocer que no desea seguir en el Manchester United que no pudo conseguir su boleto a la Champions League.



Al respecto, el periodista Manu Sainz de AS de España sostuvo que Todd Boehly sueña con la llegada de Cristiano Ronaldo e incluso dijo que está "obsesionado con él".

"El Chelsea es el equipo que más le quiere, que más insistencia está haciendo", señaló el hombre de prensa. "Lo de Todd Boehly con Cristiano es obsesión. Boyle quiere sí o sí a Cristiano. Quiere que sea el eje del proyecto", agregó.

Tuchel no quiere a Cristiano

Al parecer, el máximo escollo para que se concrete el pase de Cristiano Ronaldo a Chelsea es la postura del entrenador Thomas Tuchel, que no lo tendría en sus planes. Se recordó que 'CR7' acabó en una mala relación con su extécnico, Ralf Rangnick

"Tuchel es lo que lo está frenando. Él fue asistente de Rangnick, el exentrenador de Cristiano en el Manchester y él y Cristiano no acabaron muy bien, pues las referencias no son buenas", culminó Sanz.

Cristiano Ronaldo tiene contrato con United hasta 2023. | Fuente: EFE

Cristiano decepcionado por fichaje de Haaland

"El tiene claro que no quiere seguir en Manchester United. Él ha hablado con Ten Hag y le dijo que no le convence el proyecto", señaló Manu Sanz de AS, quien indicó que Cristiano Ronaldo está molesto debido que el United no se ha reforzado con grandes nombres como lo hicieron Manchester City y Liverpool con Erling Haaland y Darwin Núñez, respectivamente.

Cristiano Ronaldo aún tiene contrato con el United hasta el 30 de junio, pero ya decidió que no desea jugar más con los 'Red Devils'.





