El fin de una era: Cristiano Ronaldo reveló la fecha de su retiro del fútbol

No hay fecha que no llegue, ni carrera que no acabe. Eso lo sabe muy bien Cristiano Ronaldo, que tras la celebración por el triunfo de Portugal ante Polonia por la Liga de Naciones, se refirió sobre su retiro del fútbol.

Luego de marcar dos goles, uno de ellos de 'chalaca', Cristiano Ronaldo anunció una probable fecha en la que podría retirarse.

"Sólo quiero disfrutar seguir jugando al futbol. Planificar el retiro si tiene que ocurrir, en uno o dos años, no lo sé", señaló 'CR7' a la prensa, que destacó el rendimiento del máximo goleador en la historia del fútbol mundial, que el 5 de febrero cumplirá 40 años.

"Pronto cumpliré 40 años. Quiero disfrutar de verdad mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré", agregó Cristiano, que es titular indicutible en la 'Selecao', que es dirigido por el español Roberto Martínez.

¿Cristiano jugará el Mundial?

Tras una gran actuación con Polonia, Cristiano Ronaldo sumó 910 goles y sigue agrandando su leyenda, aunque ahora se habla si la leyenda de Real Madrid alcanzará a jugar el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿La próxima cita mundialista será el último baile de Cristiano?

Goles de Cristiano Ronaldo

Portugal goleó a Polonia (5-1) con un doblete de Cristiano Ronaldo y una soberbia exhibición de Vitinha, por lo que el combinado que dirige Roberto Martínez pasa a cuartos de final como líder del Grupo A1 de la Liga de Naciones.



Una Polonia sin Robert Lewandowski partía en teoría como un rival accesible para Portugal, pero la pasividad se apoderó de los jugadores del español Roberto Martínez, carentes de creatividad en la primera mitad.