Cristiano Ronaldo reveló los motivos de su salida del Real Madrid: "Mi ciclo ya estaba cerrado"

Se reveló el misterio. Cristiano Ronaldo reveló los motivos por los cuales abandonó Real Madrid a finales de la temporada 2017-2018. En entrevista con el periodista Edu Aguirre, el astro portugués indicó su salida de la Casa Blanca se debió a que quería vivir una etapa diferente en su carrera profesional.

"Porque quería una etapa diferente en mi vida. Mi ciclo ya estaba cerrado. Quería algo diferente, una motivación diferente. Fue más por ahí", indicó en un principio.

Luego, al ser consultado sobre cómo fue la conversación con Florentino Pérez, aseguró que no se portó bien con él, pero que lo aprecia y lo considera un digno presidente del Real Madrid.

"No, la verdad que no (sobre el desgaste sobre su salida del Real Madrid). No me desgastó, porque fue algo que se lo había dicho al presidente y aceptó que yo podría salir. En ese momento, cuando estábamos en una fase de negociación, no se portó tan bien conmigo. Lo entiendo. Él lo hace siempre así", aseguró en un inicio.

"Y después yo ya no podía volver atrás. Ya tenía dada mi palabra a la Juventus, y después el presidente quería volver atrás. Fue una larga historia y un desgaste en ese aspecto, pero yo aprecio mucho a Florentino. Es un digno presidente, una persona seria, una persona que me trató bien y que ganamos muchas cosas juntos, tengo mucho respeto con él", complementó.

Cristiano Ronaldo reveló que extraña Madrid

Por otro lado, el delantero de Al Nassr indicó que España es su casa y que lleva en el corazón al Real Madrid, por lo que no descarta volver en un futuro, aunque sea como exjugador.

"Como dije, España es mi casa. Mis hijos crecieron allí. La mentalidad de ellos es de español. Mis amigos. Jugué muchos años en Madrid y fue, a lo mejor, el lugar donde más fui feliz futbolísticamente. Estaré siempre con Real Madrid en el corazón. Por eso, me alegro de que la gente se siga recordando. He hecho cosas muy importantes ahí y por eso la gente no se olvida. Cuando tú dejas un legado y una marca, la gente no se olvida", aseguró.

"Un día, a lo mejor. No descartó, porque, como te he dicho, dejé un legado ahí, una marca bonita. A los mejor, cuando termine la carrera, pueda pasar ahí para hacer algo chulo", finalizó.

