Cristiano Ronaldo viene jugando su segunda temporada en el Juventus de Italia. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @GMB

Cristiano Ronaldo mostró su lado más humano en una entrevista con el programa 'Good Morning Britain' de la cadena inglesa ITV. El delantero de Juventus, además de hablar asuntos como la reciente denuncia violación en su contra, tuvo la oportunidad de referirse a su padre.

Sin embargo, el rostro de Cristiano Ronaldo al dialogar sobre el hombre que lo trajo al mundo no estuvo lleno de alegría. Por el contrato, el atacante portugués empezó a llorar cuando al entrevistador Piers Morgan le mostró unas fotos de su difunto padre, recordando sus problemas de alcoholismo y lamentando que él no siga vivo para ver todo el éxito que ha conseguido.

"Nunca llegué a conocer a mi padre al 100%. Era una persona alcóholica y nunca pude hablar con él en una conversación normal, era difícil. Me pone triste que sea el número uno y él no lo haya podido ver. Mi mamá, mis hermanos y hasta mi hijo mayor han visto todo lo que he logrado, todos en mi familia lo han hecho menos mi papá", dijo.

El padre de Cristiano Ronaldo, José Dinis Aveiro, falleció en el 2005 a los 52 años por su adicción a las bebidas alcohólicas. En ese entonces, el delantero luso ya había dado sus primeros pasos como profesional y militaba en el Manchester United.