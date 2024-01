Cristiano Ronaldo ganó tres premios en los Globe Soccer Awards [VIDEO]

Este viernes se realizó la gala de los Globe Soccer Awards en Atlantis, Dubái, en donde Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas. El atacante del Al Nassr de Arabia Saudita se llevó tres premios en la entrega, uno de ellos a 'Mejor Jugador' del Medio Oriente en 2023.

Asimismo, Cristiano fue reconocido con el 'Premio Maradona' y 'Jugador favorito de los fans' lo cual celebró junto a su pareja, la española Georgina Rodríguez.

Sobre terminar como el goleador el 2023, CR7 sostuvo: "Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas”.

Recordemos que Erling Haaland de Manchester City fue elegido el mejor futbolista de la temporada. Por su parte, Aitana Bonmatí de Barcelona se llevó el premio en la rama femenina.

Cristiano Ronaldo y Manchester City

Cristiano Ronaldo no escatimó elogios para Manchester City. “El Manchester City lo hizo increíble. Felicidades por su temporada. Jugadores, entrenador. Magnífico… Finalmente ganaron la Liga de Campeones, probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto verlos jugar”, expresó.

“El Manchester City tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions. ¿Favoritos? Manchester City, Real Madrid, Bayern…”, culminó.

Cristiano Ronaldo cumplirá 39 años en febrero. | Fuente: DSports

