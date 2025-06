Cristiano Ronaldo sobre la liga saudí: "Estamos en el ‘top 5’ y podemos seguir mejorando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo no sale de Al Nassr. Esta semana, el delantero portugués firmó un nuevo contrato en el club saudí, con el que estará ligado hasta mediados del 2027.

Como era de esperarse, Cristiano Ronaldo se pronunció sobre el nuevo vínculo que tiene con Al Nassr. En un video publicado en la cuenta oficial del cuadro saudí, dio cuenta de qué lo llevó a continuar su carrera en territorio árabe.

"Desde día uno, tuve el compromiso de generar un cambio no solo en Al Nassr, sino también en el país. Quiero ganar algo importante aquí y sabía que en dos años más seré campeón en Arabia Saudita", dijo Cristiano en un primer momento.

La palabra de Cristiano en Al Nassr

'CR7' confirmó que tuvo propuestas para dejar su actual elenco, pero que su intención siempre fue mantenerse en el popular 'Caballero de Nadj'.

"Tuve ofertas para jugar el Mundial de Clubes, pero no tenía sentido, porque prefiero un buen descanso y preparación. Esta temporada será dura y quiero estar bien para mi club y la Selección de Portugal. No escuché nada porque quiero a este club", remarcó el atacante luso.

Luego, Cristiano Ronaldo consideró que la liga saudí de primera división está entre las cinco mejores del planeta fútbol.

"Estamos mejorando y actualmente estamos en el ‘Top 5’. Podemos seguir mejorando y tenemos tiempo. La liga ha ido en ascenso y estoy en ascenso. Creo 100 % en mis palabras y los que me conocen saben de qué hablo. Creo en el proyecto", agregó.

¿Qué será de Cristiano Ronaldo en el futuro?

Por último, el dos veces ganador de la Nations League y campeón de la Eurocopa dio cuenta si es que tiene en mente invertir en el deporte saudí.

"¿Por qué no? Depende de muchos factores. Creo que nunca voy a ser director técnico, pero eso puede cambiar. Me gustaría ser parte del crecimiento del país porque no solo vine para jugar al fútbol. Vine para cambiar el país", finalizó Cristiano Ronaldo.

