Cristiano Ronaldo se despidió de los Mundiales con 9 goles. | Fuente: EFE - Composición RPP

"Este es Ronaldo. Es el batipibe, el que te liquida, el que te hace los goles. Este es Ronaldo, que llegó a United...", fue el extraordinario relato de Juan Manuel Pons el 16 de abril pasado. El 'Bambino' sacó a relucir lo mejor de su repertorio y en uno de sus mejores goles cantados detalló cómo Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en el héroe de Manchester United. Ese día anotó un espectacular triplete para consumar la victoria por 3-2 ante Norwich por la Premier League.

Sin embargo, los goles de Cristiano Ronaldo no fueron suficientes para que Manchester United esquive el fracaso en la temporada 2021-22. El famoso equipo inglés acabó en el sexto lugar en la Premier bajo la batuta de Ralf Rangnick, que no tuvo sintonía con la mayoría de sus jugadores, especialmente con el crack portugués que no contó con el respaldo del DT alemán a pesar de terminar como el goleador de su club.

Si bien es cierto que a sus 37 años ya no rendía en su mejor versión, el cinco veces ganador del Balón de Oro logró sumar 10 goles en la segunda parte de la temporada 2021-22. En total en esa campaña alcanzó 18 anotaciones en la Premier League y 6 en la Champions. Un destacado registro que hizo impensado que el 2022 termine como uno de los peores años en su laureada carrera.

El accidentado segundo ciclo de CR7 en Manchester United

Empezar una relación es difícil. Cada relación es un mundo. Sin embargo, Cristiano Ronaldo no tenía en sus cálculos la tirante relación que iba a tener con Erik ten Hag, que llegó a Manchester United como reemplazante de Ralf Rangnick. Desde su llegada, el entrenador neerlandés proveniente del Ajax dejó en claro que no le temblaría la mano para hacer modificaciones en el once inicialista y en el sistema de juego. Un punto importante que afectó el futuro del goleador histórico de Real Madrid y la Champions League.

Ni ser el goleador de la temporada pasada de Manchester United le valió a Cristiano Ronaldo para mantener el titularato. La 'era Ten Hag' arrancó sin su presencia. Un mal augurio de lo que se vendría después. El 4-0 ante un Liverpool repleto de reservistas fue contundente. Los goles de Sancho, Fred, Martial y Pellistri aplastaron a los dirigidos por Jürgen Klopp en un amistoso disputado en Tailandia.

Así Ten Hag no pudo arrancar de mejor manera su etapa en el equipo de Old Trafford. Un resultado que fue el inicio para la toma de decisiones que tendría como gran perjudicado a Cristiano Ronaldo, que ni bien fue colocado como suplente puso el grito en el cielo. Sin embargo, la postura era una sola. Marcus Rashford, figura de la Selección de Inglaterra, sería el '9' del equipo. De esta manera, el nacido hace 37 años en Madeira (Portugal) tuvo que limitarse a un rol secundario. Un escenario al que no estaba acostumbrado y que ciertamente le cuesta hasta ahora adaptarse.



Cristiano acumuló apenas 3 goles y 2 asistencias en 16 encuentros en la temporada 2022-2023 previo a la pausa por el Mundial Qatar 2022. Luego una inoportuna entrevista en la que aseguró que miembros del plantel, incluido el DT, lo traicionaron desencadenó su salida del United.

Cristiano Ronaldo y la polémica con el entrenador Erik ten Hag. | Fuente: AFP

La noticia más triste



En octubre de 2021, Cristiano Ronaldo anunció feliz de la vida que junto a Georgina Rodríguez se convertirían nuevamente en padre de gemelos. La noticia fue celebrada por los familiares y allegados del crack mundial, que muy ilusionado esperaba con los brazos abiertos la llegada de los nuevos miembros de la familia. En abril pasado, Cristiano anunció con un profundo dolor la muerte de uno de sus hijos recién nacidos.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo”, indicó.

"Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, agregó en su cuenta de Instagram. Esta publicación impactó a sus millones de seguidores.

Este golpe ha sido difícil de digerir por la estrella portuguesa. Tras conocer la noticia lloró junto a su hijo mayor Cristiano Jr. y previo al Mundial confesó que nunca ha dejado de pensar en su hijo Ángel, cuyas cenizas descansan en su propia casa. "Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... el mensaje que me envía, especialmente mi hijo”, señaló.

Cristiano Ronaldo encontró alivio con el nacimiento de su última hija, Esmeralda. | Fuente: Instagram Cristiano Ronaldo

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en el Mundial

El 10 de diciembre un doloroso adiós golpeó a millones de aficionados del fútbol. Y es que no necesariamente uno tenía que ser hincha de Cristiano Ronaldo para emocionarse cuando el '7' de Portugal dejaba la cancha del Estadio Al Thumama en un mar de llanto. Su emoción, que llegó hasta las lágrimas, se produjo tras la eliminación del Mundial, ya que la 'Selecao' no supo y no pudo encontrar la ruta para superar a la revelación Marruecos, que con un solitario gol avanzó a las semifinales.

Qatar 2022 empezó auspicioso para el 'Comandante'. Anotó en el debut de Portugal ante Ghana que sirvió para que se convierta en el único futbolista en la historia en anotar en cinco Mundiales diferentes. Un comienzo alentador. Aunque, ante Uruguay y Corea del Sur no pudo anotar. Su poca eficacia goleadora le pasó factura y en octavos de final el entrenador Fernando Santos lo colocó como suplente. Sí, la leyenda de su selección se fue directo a la banca. Para colmo de males su reemplazante Goncalo Ramos anotó un triplete en la contundente victoria (6-1) ante Suiza.

Ante Marruecos, Ramos se desinfló y no logró reeditar su fantástica actuación los helvéticos. Así, Cristiano hizo su ingreso y en la recta final del duelo tuvo una ocasión de oro para cambiar la historia. Tras consumarse la eliminación, publicó en redes sociales que su máximo sueño se había acabado.

Cristiano Ronaldo se retiró llorando a los vestuarios tras la eliminación de Portugal en el Mundial. | Fuente: DirecTV Sports - Foto: AFP

El mensaje de su adiós de los Mundiales

“Ganar un Mundial para Portugal era el mayor y más ambicioso sueño de mi carrera. Felizmente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluido Portugal, pero colocar el nombre de nuestro país en el lugar más alto del Mundo era mi mayor sueño. Luché por ello. Luché mucho por este sueño. En los cinco Mundiales que marqué a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, di todo de mí", escribió Cristiano en sus redes sociales.

“Tristemente, el sueño se acabó. No vale la pena reaccionar en caliente. Sólo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado en ningún momento. Siempre luché por el objetivo de todos y nunca daría la espalda a mis compañeros ni a mí país”, agregó.

Cristiano no llegó en su mejor momento a Qatar 2022. La suplencia y falta de ritmo en el United repercutieron para que no alcance una destacada performance en su última cita en los Mundiales. De esta manera, se despidió de su sueño de brillar, una vez más, con la Selección de Portugal, que recién con su presencia pudo ganar el título de la Eurocopa en 2016 y años después en la Nations League.

Un supercrack al que se le extrañará en la Copa del Mundo, que no podrá disfrutar más del famoso "¡Siuuuuuuu!".



Cristiano Ronaldo en la banca de suplentes de Portugal. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo celebra el 1-0 de Portugal ante Ghana en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: DirecTV Sports | Fotógrafo: AFP