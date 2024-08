Cristiano Ronaldo apunta a su gol 1000: "Todos mis goles están filmados, tengo pruebas" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo, en equipo en el que ha pasado, ha sido el gran goleador. Lo ha mostrado en el continente europeo y ahora lo hace en el Al Nassr, su club en Arabia Saudita.

Son ya 899 goles los que tiene Cristiano Ronaldo en su carrera profesional, pero el delantero portugués siempre piensa en grande y por lo mismo es que se ha trazado llegar a las 1000 anotaciones. Así lo dio cuenta en su canal de YouTube, en donde recientemente publicó una entrevista con su excompañero en el Manchester United, el defensa Rio Ferdinand.

"La mejor marca que puedo alcanzar en el fútbol es, primero, los 900 goles. Luego, mi desafío son los 1000", fue lo que sostuvo Cristiano en un primer momento en la conversación.

Cristiano Ronaldo y el objetivo de sus 1000 goles

Cristiano Ronaldo habló de cuando llegue a los 1000 goles. | Fuente: UR Cristiano

Posteriormente, el cinco veces ganador del Balón de Oro agregó algunos aspectos en su idea de llegar a tal cantidad de anotaciones en su vida deportiva.

"Con una diferencia. Todos los goles que he anotado tienen video. Entonces puedo comprobar eso (risas). Todos tienen video", remarcó. De inmediato, Ferdinand le replicó con un "estás hablado de Alfredo Di Stéfano, de Pelé...".

"Los respeto a todos ellos. Si tú quieres más goles, los puedo traer también del entrenamiento", fue lo que agregó Cristiano Ronaldo. Rápidamente, sus declaraciones se volvieron viral en redes sociales como Facebook, Instagram, X y TikTok.

De otro lado, el también exfutbolista del Sporting Club de Lisboa, Real Madrid y Juventus habló, en entrevista con NOW, respecto a su retiro como jugador profesional. Actualmente tiene 39 años de edad.

¿Se va a retirar Cristiano?

"No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años... pero probablemente me retiraré aquí en el Al Nassr. Estoy muy feliz en este club, me siento bien también en este país. Estoy feliz de jugar en Arabia Saudita y quiero continuar", sostuvo.

Además, Cristiano Ronaldo manifestó que "en mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol".

