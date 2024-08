Cristiano Ronaldo reveló cuándo se retirará del fútbol y en qué equipo planea hacerlo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol mundial, ícono que trasciende más allá del deporte. Sus millones de seguidores acompañan cada acción de ‘CR7’, no obstante, con 39 años es claro que el luso atraviesa la parte de final de su carrera.

El ‘Bicho’ pertenece a las filas del Al Nassr de Arabia Saudita, donde mantiene su impresionante ritmo goleador y está a solo dos conquistas de las 900 anotaciones. Cristiano Ronaldo, el máximo goleador del fútbol profesional, tiene la ambición de llegar a los 1000 goles. Así, el final de su carrera no es tan cercano, aunque sí vislumbra donde se producirá el momento del adiós.

"No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años... pero probablemente me retiraré aquí en el Al Nassr. Estoy muy feliz en este club, me siento bien también en este país. Estoy feliz de jugar en Arabia Saudita y quiero continuar", declaró en entrevista con ‘NOW’.

¿A qué se dedicará Cristiano Ronaldo tras el retiro del fútbol?

Son muchas las grandes estrellas del fútbol que tras dejar la actividad profesional siguen vinculadas al deporte, en cargos como el de director técnico. En el caso de Cristiano Ronaldo, el portugués se sinceró señalando que no se ve como estratega.

“En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro solo Dios lo sabe”, dijo.

‘CR7’, que dejó huella en cada club por el que jugó, como el Sporting Club, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, también es de los máximos exponentes de la Selección de Portugal. Cristiano seguirá defendiendo a los lusos y no anticipará cuándo será su última vez en el equipo nacional.

“Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte. Pero también muy meditada. Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar”, finalizó.

Cristiano Ronaldo, premio de la UEFA en la Champions

El delantero portugués será distinguido este jueves por la UEFA en Mónaco como máximo goleador histórico de la Champions League competición en la que marcó 140 goles en 183 partidos y ganó cinco títulos.

Cristiano Ronaldo fue máximo goleador de la Liga de Campeones en siete temporadas, más que ningún otro jugador, y sus registros incluyen los ocho goles que marcó en la campaña triunfal del Manchester United en 2007/08 y los 15 que anotó cuando el Real Madrid conquistó su tercer título consecutivo en 2017/18. También ostenta el récord de goles en una sola campaña, con 17 tantos en la 2013/14.