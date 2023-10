Cristiano Ronaldo tras otro doblete con Al Nassr: "Soy diferente a los demás"

Cristiano Ronaldo está cerca de cumplir 39 años, pero está más vigente que nunca. El crack mundial nacido en Funchal (Portugal) brilló en el último partido de Al Nassr, en el cual anotó un par de goles de gran calibre en la victoria por 4-3 contra Al-Duhail por la Champions de Asia.

'CR7' volvió a deleitar a los hinchas de Al Nassr con una brillante actuación. Tras el partido, señaló que se está "divirtiendo" con su nuevo equipo.

"No me importan los registros. Lo que pienso es disfrutar el momento, nuestro equipo cada vez está mejor. Nuestro entrenador y el equipo técnico nos han ayudado mucho a poner al equipo de Al Nassr en lo más alto. Me estoy divirtiendo. Creo que esa es la palabra clave en lo que he estado haciendo", señaló.

La leyenda de Real Madrid señaló que es "diferente" al resto de jugadores. "Evidentemente sería mentira decir que no estoy contento marcando goles y jugando bien. Pero Cristiano no es como todos los demás. Soy diferente a los demás, por eso sigo jugando y haciendo las cosas bien", agregó.

Cristiano espera seguir destacando

"Mis actuaciones han ido sucediendo, porque sólo con la ayuda de mis compañeros y entrenadores he estado al más alto nivel. Esto para mí es lo más importante. Repito, se trata de disfrutar el momento y seguir ayudando al Al Nassr y a la Selección", concluyó.

Cristiano Ronaldo brilla en Al Nassr. | Fuente: ESPN

El doblete de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó el martes un doblete en el triunfo por 4-3 del Al Nassr saudí ante el Al-Duhail para aumentar a tres el pleno de tres triunfos de su equipo en la Champions de Asia.



Cristiano marcó el 3-0 y el 4-2 para sellar un triunfo que vio peligrar en el tramo final con el tanto del keninao Michael Olunga a cinco minutos del final.



El brasileño Anderson Talisca (m.25) y el senegalés Sadio Mané (56) pusieron el 2-0 para el Al Nassr antes de que el portugués marcara el 3-0.



Ismaeel Mohammad (63) y Almoez Ali (67) acortaron distancias para el Al Duhail, pero Cristiano resolvió en el 81.



Con esta victoria el Al Nassr lidera el Grupo E de la Champions asiática con pleno de 9 puntos, tres más que el Persépolis iraní y ya ocho de margen sobre el Al Duhail y el Istiqlol Dushanbe tayiko.



