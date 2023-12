Cristiano Ronaldo y su reacción al no quedar en el Top 10 de mejores jugadores del 2023 por la IFFHS

Este año 2023, Cristiano Ronaldo defendió la camiseta del Al Nassr en Arabia Saudita, en donde a punta de goles ha puesto a su equipo en los primeros lugares de la liga local.

Esta semana, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio cuenta de su Top 10 de los mejores jugadores del año que está por terminar. Cristiano Ronaldo anotó 53 goles, será el máximo goleador de este periodo, pero aún así no fue incluido en dicho ránking.

El portal portugués A Bola, por medio de sus redes sociales, publicó el listado de la IFFHS y Cristiano se sorprendió. Y es que el crack luso, ex Real Madrid y Manchester United se rio a modo de comentario en Instagram.

Cristiano Ronaldo y un 2023 lleno de goles

En la publicación, el también cinco veces ganador del Balón de Oro colocó unos conocidos emojis a modo de risa.

Rápidamente, sus seguidores no tardaron en replicar su respuesta, además de darle miles de 'me gusta'. Incluso, hasta el mismo portal A Bola le dio 'like'.

Cristiano Ronaldo fue dejado de lado en esta lista de la IFFHS, la cual encabeza Erling Haaland en el primer lugar. Aparecen, por debajo del noruego, otros jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Bernardo Silva, Vinícius Junior y Lautaro Martínez.

Por ejemplo, Haaland quedó en el primer lugar con 208 puntos, mientras que Mbappé, quien destacó con PSG y la selección francesa, alcanzó los 105.

De otro lado, 'CR7' tiene aún una chance más para continuar con su gran 2023 goleador con la camiseta del Al Nassr en lo que va de la liga árabe de primera división.

Este sábado 30 de enero a partir de la 1:00 p.m., en condición de visitante, su conjunto enfrentará a Al Taawon. Al Nassr marcha en el segundo puesto con 43 puntos, a 7 unidades del líder Al Hilal.

