Juan Reynoso, la ilusión bicolor que acabó con un sabor amargo este 2023 [OPINIÓN]

Cuando Juan Reynoso fue presentado como director técnico de la Selección Peruana, sin duda que fue uno de los días más felices de su vida profesional y también personal. Y es que ser el entrenador del primer equipo bicolor era un anhelo para él. Con una sonrisa en su rostro, en su presentación no solo regaló titulares, sino también ilusión para el futuro del fútbol local.

"La verdad que este es un sueño de vida. Me mueve haber llegado aquí para poder sumar en todos los sentidos", dijo Juan Reynoso en conferencia de prensa al lado de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El inicio de Reynoso fue esperanzador, aunque con deuda con juego. Llegaron victorias en un principio luego del estreno frente a México, pero la puesta en escena era más que una tarea pendiente. Es así que en el 2023 empezaron las Eliminatoras y con ellas un baldazo de agua fría, uno que hizo pisar tierra al 'equipo de todos', uno que nos volvió a la realidad y hacer borrón y cuenta nueva con un nuevo estratega como capitán del barco.

Las críticas no se hicieron esperar

Si bien el 2022 concluyó con victorias (tres seguidas en duelos amistosos), el inicio del nuevo año para el conjunto bicolor dio inicio con rivales de categoría, elencos que habían dicho presente en Qatar 2022, Mundial al que no llegamos al quedar fuera por penales ante Australia en un repechaje que -por más que se trate de olvidar- aún se recuerda.

Alemania nos dio una lección en Mainz, mientras que contra Marruecos igualamos sin goles en Madrid. Es así como algunas voces llegaron y el colectivo empezó a poner sobre la mesa si es que la elección del popular ‘Cabezón' había sido la correcta. ¿Por qué? No se dieron remates al arco de parte del cuadro peruano en ambos encuentros.

La victoria contra Corea maquilló, sobre todo, el ataque del equipo, aunque más adelante se cayó 4-1 ante Japón, la derrota más dolorosa de la selección peruana en los últimos años -más allá del repechaje-, sobre todo porque el rival de turno nos pasó por encima. Dominó a placer, a diestra y siniestra.

Ya con las Eliminatorias al Mundial 2026 en el horizonte, el DT implantó una novedad en sus entrenamientos. A modo de protección, mandó a cubrir las zonas aledañas a los campos de la Videna para ‘evitar' espías, todo con la idea que no pueda verse la táctica que buscaba en sus jugadores. Medida que evidenció que el técnico no quería saber nada del exterior. Armó su búnker y quiso 'encerrarse'. Construyó su cueva, una de donde al final no pudo salir.

En su búsqueda de querer tener todo a la perfección en Perú, en el mínimo detalle, es en donde Juan Reynoso empezó a pecar, intentando abarcar la mayoría de los sectores de trabajo y sin tener un plan para delegar, con una idea que se centre netamente en sus convocados, dar clara idea de juego y buscar una mejoría de cara al proceso premundialista.

De esta manera llegaron las Clasificatorias y cuando se pensó que el empate sin tantos contra Paraguay en Ciudad del Este podría ser el génesis de la recuperación, un gol en los minutos finales de Marquinhos en el Nacional nos bajó los ánimos por completo.

Contra Chile y Argentina, aún sin Gianluca Lapadula lesionado, se buscó puntuar, aunque el desempeño fue el mismo: dos durísimas derrotas y aún sin rematar al arco. Por lo mismo, se alzó el volumen sobre la permanencia del 'profe' en su cargo.

Las palabras que lo empezaron a condenar

El 2-0 en contra de la albiceleste tuvo hasta tres claros protagonistas: primero, a Juan Reynoso como técnico, segundo a Joao Grimaldo, quien fue titular e intentó llevar peligro al arco del 'Dibu' Martínez. En tercer lugar, Bryan Reyna, que también gozó de minutos. En conferencia de prensa tras el cotejo, Reynoso lanzó críticas que en lugar de construir, hicieron todo lo contrario. Allí empezó su condena.

"Lastimosamente, Bryan y Joao, quienes gozan de un talento impresionante, no están ni para sostener 60 minutos. Es carencia de la liga local", sostuvo. La frase dolió. Y cómo no. ¿Por qué entonces ponerlos en la cancha si de antemano está la percepción que no te van a rendir al 100 %?

Incluso, el exDT de cuadros como la ‘U’, Melgar y Cruz Azul estuvo a la defensiva ante ciertas interrogantes. La Selección Peruana continuaba sin rematar al arco y se escucharon frases como "ahora el fútbol habla de expectativa de gol y no de tiros al arco" o "la estadística es cuestión de interpretación".

Se empezó a dar una sensación de siempre estar con la espada al aire, cauto ante cualquier crítica, y Juan Reynoso daba un perfil de que los que están fuera de la FPF o alejados de su entorno no entienden bien lo que es el fútbol de hoy. "Somos nosotros contra todos los demás", era la impresión que se empezaba a mostrar hacia fuera de la Videna.

Juan Reynoso-Selección Peruana: un binomio que no daba para más

Ni el regreso de 'Lapagol' fue de ayuda, más aun en una ciudad de altura como La Paz, en donde la Selección Peruana mostró una de sus peores caras (2-0). Piero Quispe, con un debut oficial, se puso al equipo al hombro y a sus 22 años de edad fue el diferente en el campo, más allá de la caída que nos puso últimos en las Eliminatorias. El entrenador, una vez más, se contradijo al poner de arranque a un volante de la liga local, quien brilló en el 11 titular.

El resultado hizo que se filtrara que la decisión ya estuviera tomada de parte de Juan Carlos Oblitas, director de Fútbol de la FPF. Así se gane ante Venezuela en Lima, que al final fue empate, la marcha de Reynoso empezaba a ser un clamor popular, uno en el que estaban alineados la prensa deportiva e hinchada. Los objetivos no alcanzaron y la idea en la cancha no se veía. El equipo estaba desahuciado al pisar el césped. Con seis fechas del camino a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, solo se logró un gol y dos unidades en la tabla de posiciones.

Oblitas fue el que le comunicó que en el directorio optaron por cortar el proceso. No daba para más. Sin embargo, en la Videna se vieron ante un Juan Reynoso que no quería salir del cargo y que se veían en la capacidad de revertir la mala racha. Se aferraba con uñas y dientes. Pese a su ímpetu de querer seguir, no había marcha atrás.

Finiquito por todos lados

"No está dispuesto a renunciar porque entiende que no es lo mejor para el futbol peruano", le dijo a RPP el representante del técnico, Mathías Fariña, al inicio de la última semana del mes de noviembre. "Hay una campaña de despretisgio. Se siente fuerte para sacar esto adelante", añadió. Palabras que no sorprendieron debido al temple de Juan, quien se sentía en la capacidad de darlo vuelta, pese a que la la montaña era cada vez mas empinada.

Las negociaciones duraron días y por el lado del DT no se daba brazo por torcer. Es así que la solución era el finiquito, palabra que debe ser las más usada por la prensa deportiva nacional en este año que está por terminar. Finiquito por aquí, finiquito por allá. Finiquito por todos lados. Finalmente, Juan Reynoso hizo retrospectiva, y más allá de que a diario iba a la Videna para cumplir con sus labores -dio un informe en su último día-, ambas partes llegaron a un acuerdo para dar por terminado el vínculo. "Nos corresponde informar que se ha llegado al mejor entendimiento para culminar su ciclo", dijeron por medio de un comunicado.

Asi se fue su primera experiencia a nivel de selecciones, con un equipo que pudo dar más, sobre todo en ataque, y con un sabor amargo al pensar que las cosas se pudieron dar de la mejor manera, más aún desde cómo comunicaba y la postura que tuvo ante las críticas, ya sean para bien o para mal. Lo que empezó con un proyecto de vuelta con un DT nacional, ilusionante, baja el telón con el equipo en su momento más bajo de las últimas décadas. El sexto puesto de las Eliminatorias (da un lugar al repechaje) no está lejos, pero si se sigue con la misma forma de afrontar los partidos, todo se pondrá más cuesta arriba.

