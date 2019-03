Crítica racista a excompañero de Cristian Cueva: "Es ridículo que un futbolista de color juegue en la selección rusa"

Ari fue compañero de Christian Cueva en el Krasnodar | Fuente: Krasnodar

El veterano delantero ruso Pável Pogrebniak rechazó que "un futbolista de color" como Ari, el brasileño nacionalizado ruso que juega en el Krasnodar, vista la camiseta nacional de Rusia, informa hoy el diario "Sport Express".



"Es ridículo que un futbolista de color juegue en la selección rusa", dijo.



El futbolista afirmó que tenía "una opinión negativa al respecto".



"No le veo sentido. ¿Para qué Ari recibió pasaporte ruso? Por cierto, ya lo hablé con (el antiguo delantero de Spartak y Tottenham, Román) Pavlyuchenko", explicó.



Pogrebniak, que militó en el Zenit y en el Stuttgart, también criticó la presencia en la selección del brasileño nacionalizado Mario Fernandes.



"En esa posición tenemos también a Ígor Smólnikov. Podíamos haber seguido sin extranjeros", comentó.



El subjefe de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR) para la lucha contra la discriminación, Alexandr Baránov, aseguró hoy que el comité de ética debe entrar a valorar las declaraciones de Pogrebniak.







"Las declaraciones son muy cuestionables y claramente no van en consonancia con los principios de la campaña mundial en el fútbol EqualGame. No se puede definir el lugar de un futbolista en una selección basándose en el color de la piel ", apuntó.



Destacó que el comité de ética estipula diferentes sanciones, desde multas en metálico a la suspensión del futbolista infractor.



En cambio, Grigori Ivanov, presidente del club en el que ahora milita Pogrebniak, el Ural, defendió a su jugador, aseguró que no llamó "negro" a Ari, sino "de color", y también se expresó en contra de que futbolistas extranjeros reciban el pasaporte para representar a Rusia en la arena internacional.



Ari, que juega en Rusia desde que recaló en el Spartak Moscú en 2010, recibió la ciudadanía rusa en julio del pasado año, lo que le impidió disputar el Mundial.



El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, le convocó en noviembre pasado para dos partidos internacionales ante Alemania y Suecia, pero no le citó esta semana para el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa.



Ari tuvo que ser sustituido por lesión a la media hora del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa ante el Valencia del 14 de marzo.



Cherchésov también ha convocado a otros extranjeros nacionalizados como el brasileño Guilherme (Lokomotiv) y los alemanes Rausch (Dinamo Moscú) y Neustadter (Fenerbahce).



Fernandes fue uno de los jugadores más destacados de la selección anfitriona que alcanzó los cuartos de final del Mundial tras eliminar en octavos a España. (EFE)