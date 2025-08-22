Últimas Noticias
Universitario vs. Alianza Lima: ¿a qué hora juegan en el Monumental y dónde ver el clásico del Torneo Clausura?

Universitario es el bicampeón peruano.
Universitario es el bicampeón peruano. | Fuente: rpp
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario vs Alianza Lima chocarán este fin de semana en el partido más atractivo de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes recibirá este domingo a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán el triunfo en una nueva edición del fútbol peruano que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate.

El cuadro crema empató 0-0 ante Palmeiras en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores. A pesar de quedar fuera de la competencia internacional, levantó su momento anímico dado que en la ida perdió 4-0 en Lima.

Alianza, por su parte, logró su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de ganar por 2-1 a Universidad Católica en Ecuador.

Universitario vs Alianza Lima: ¿Cómo llegan al clásico del Torneo Clausura 2025?

Respecto a la Liga1, Universitario empató 1-1 ante Sport Huancayo de visitante en la última fecha de la Liga1, mientras que Alianza Lima derrotó 3-1 en Matute.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo al clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por el clásico del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Diego Churín.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Universitario vs Alianza Lima: últimos 5 resultados de los clásicos

Alianza Lima 1-1 Universitario

Universitario 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima 0-1 Universitario

Alianza Lima 0-2 Universitario

Universitario 1-1 Alianza Lima


Universitario de Deportes Alianza Lima Liga1 Fútbol Peruano

