Cruz Azul, bajo el mando de Juan Reynoso, sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga MX | Fuente: EFE

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul mexicano, reveló que el uruguayo Jonathan Rodríguez no fue titular ante el Puebla porque no entrenó lo suficiente esta semana y descartó una indisciplina del delantero.



"'Cabecita' terminó con una fatiga importante en el partido ante Santos (el domingo pasado), no trabajó al parejo toda la semana, el jueves hizo fútbol 12 o 15 minutos, por eso hoy estuvo en el banquillo. No tengo certeza sobre una indisciplina", dijo en rueda de prensa tras la derrota de los Azules por 0-1 ante el Puebla.



Rodríguez no inició como titular ante el Puebla y durante el partido circuló un vídeo en redes sociales en el que el uruguayo aparece en una fiesta con ropa de concentración del Cruz Azul.



El vídeo levantó sospechas entre la prensa local que insinuó que la decisión de Reynoso de mandar al banquillo al campeón de los goleadores en el Apertura 2020 fue un castigo por violar el aislamiento; Rodríguez entró de cambio ante el Puebla al medio tiempo.



"No tengo redes sociales; en los días siguientes investigaré y me enteraré de lo del vídeo. Primero debo tener la certeza de lo que pasó y sobre eso hacer la evaluación. Aquí hay un reglamento interno y la institución está por encima de todo", añadió Reynoso, quien suma un par de descalabros con el Cruz Azul en el Clausura 2021.







Increíble que varios jugadores de @CruzAzulCD no tengan el compromiso con la afición ni con el club como @jona2118

Este video es de anoche cuando se supone estaban en concentración y cuando están prohibidas las reuniones #HazQueSuceda @Leonlec @cordova_sports pic.twitter.com/0SlSOJsmjw — Freddy Cartel (@Freddycartel1) January 16, 2021

Sobre el accionar de su equipo ante el Puebla, el peruano reconoció que al Cruz Azul le hacen falta variantes y mejor comunicación en el terreno de juego.



"Nos hacen faltan variantes y saber afrontar partidos como éste en el que el otro equipo está atrás esperando el contragolpe. Nosotros llegamos, no mucho, pero por detalles de apresurarnos y falta de comunicación, de tener un tiempo más para tomar la mejor decisión, nos han costado dos derrotas que nos preocupan", finalizó. (EFE)