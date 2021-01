Santiago Ormeño quiere anotar en la segunda fecha de la Liga MX | Fuente: EFE

Cruz Azul vs. Puebla se enfrentan este sábado, 16 de enero, por la segunda fecha de Guard1anes 2021. El duelo se jugará en el Estadio Azteca a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana/En México, 7:00 p.m.). La transmisión del partido estará a cargo de TUDN y todos los detalles del encuentro entre Juan Reynoso y su exclub no tendrás en RPP.pe.

Los Azules del entrenador Juan Reynoso están lejos de su mejor momento de forma física luego de no haber hecho pretemporada por haber jugado la Liga de campeones de Concacaf. Perdieron el domingo 1-0 con Santos Laguna y esperan recuperarse ante el Puebla, el exclub del técnico peruano.

El entrenador del Cruz Azul confía que su equipo irá mejorando fecha a fecha. "Tenemos casi diez días trabajando y a mediano plazo veremos una mejor expresión del equipo", comentó en conferencia de prensa.

Sobre el duelo ante Puebla señaló "Trabajé de auxiliar en Puebla casi dos años y de técnico, más de uno. Nos conocemos y me conocen. Puedo descifrar características individuales y me va a dar gusto encontrarme con algunos de ellos. Estoy agradecido de la oportunidad que me dieron, pero el sábado vamos a ser rivales y buscaremos el resultado".

Pero el Cruz Azul vs. Puebla tendrá un par de peruanos más en acciób. Yoshimar Yotun por la 'Máquina Cementera' y Santiago Ormeño por la 'Franja'. El delantero anotó el primer gol de la Liga MX y ahora quiere vacunar al equipo de su extrenador.

Cruz Azul vs. Puebla: horarios en el mundo

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile – 10:00 p.m:

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Brasil : 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (17 de enero)

Cruz Azul vs. Puebla: así les fue en sus últimos enfrentamientos