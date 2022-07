Dani Alves aún no tiene equipo para la temporada 2022-23. | Fuente: EFE

¿Llega el exBarcelona? El entrenador de los Pumas UNAM, el argentino Andrés Lillini, dijo este miércoles estar ajeno al posible fichaje del defensa brasilero Dani Alves, el futbolista con más títulos en la historia.



"Con respecto a Dani Alves no tengo noticias por parte de la directiva; el tema no se toca. Estoy sin información en lo que respecta a ese caso", dijo el estratega de los Pumas.



A los 39 años de edad, Alves -exjugador del Barcelona- se mantiene en buena forma y, según los medios, Pumas ha buscado contratarlo. Lillini dijo que deportiva y humanamente aportará mucho, en caso de llegar, aunque no abundó sobre el tema, lo que sí hizo el delantero Juan Ignacio Dinenno.

En Pumas comentan la eventual llegada de Dani Alves

El brasilero Dani Alves también tiene pasado en PSG, Juventus y Sao Paulo. | Fuente: AFP

"Como compañero tener al máximo ganador en la historia del fútbol sería bonito. Si llega, espero que aporte deportivamente su granito de arena. Lo vamos a tratar de la mejor manera posible, en caso de que venga", dijo.



El elenco de la Liga MX, uno de los cuatro más emblemáticos del fútbol mexicano, enfrentará al Celta de Vigo de Laliga de España, lo cual Lillini calificó como un privilegio.



"El jugador cuando tiene este tipo de roces, soporta el cansancio; es una gran oportunidad para nosotros y desgaste no creo que tengamos", dijo Lillini al referirse a la posibilidad de jugar en medio del Torneo Apertura, fuera del tema Dani Alves.



El técnico de Pumas adelantó que ante Celta rotará a sus futbolistas y espera que el duelo le sirva para mantener un buen lugar en la liga.

¿Pumas apostará por Dani Alves para el Apertura 2022?

Dinenno dijo que la mejor vitrina para su equipo es jugar en el fútbol de México, aunque es un regalo enfrentar al Celta.



"Somos demasiados privilegiados, pero sería confundirnos si lo tomamos como una forma de que nos conozcan. En el club que estamos, hacemos ruido porque es un club grande, pero hoy es una oportunidad para seguir creciendo contra un gran equipo", aseveró.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre la nueva variante BA.2.75, bautizada como Centauro?

La Organización Mundial de la Salud continua investigando las nuevas variantes del coronavirus, perteneciente al linaje de ómicron, entre ellas la conocida como "Centauro" (BA.2.75). Según datos de la OMS, preocupa que su expansión tenga la misma velocidad que la de la variante India. El doctor Elmer Huerta nos da más detalles sobre esta nueva variante.