El fubolista brasileño Dani Alves se encuentra en prisión en Barcelona luego que una mujer de 23 años lo acusó de violación. La presunta víctima dio nuevas declaraciones sobre el delicado caso, según publicó el periódico español 'La Vanguardia'.

El conocido medio publicó parte de la tajante declaración de la mujer. "Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Me resistí pero él era mucho más fuerte que yo".



Asimismo indicó que Dani Alves le tomó de la cabeza pese a su negativa. También aseguró que el futbolista "le habría abofeteado y golpeado con violencia para violarla".

El futbolista estaba siendo investigado a raíz de la denuncia que presentó contra él una mujer que mantiene que Alves, empleando para ello el uso de la fuerza, en un baño privado situado en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, en la que ambos coincidieron la noche del 30 al 31 de diciembre pasado.

Dani Alves se "contradice"

El jugador de 39 años, al que Pumas le rescindió contrato por este caso, ha negado la agresión sexual que se le imputa, pero la justicia en España considera que su relato incurre en contradicciones con el resultado de la investigación y los indicios recabados en el lugar de los hechos.

Dani Alves jugó en la época dorada de Barcelona y en 2022 regresó para su segunda etapa. También militó en Sao Paulo, Bahía, Sevilla, Juventus, PSG, Sao Paulo y Pumas.

Xavi Hernández matiza sus palabras sobre Dani Alves

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, matizó las declaraciones realizadas el sábado en las que pareció apoyar a su excompañero brasileño Dani Alves, en prisión desde el jueves por una acusación por agresión sexual.

"Ayer se malinterpretó lo que quería decir sobre Dani Alves. Quizás no estuve suficientemente contundente con mis palabras y es importante que me explique", comenzó Xavi su rueda de prensa después de la victoria del Barza sobre el Getafe (1-0).

"Es un tema muy escabroso y ayer (sábado) obvié hablar de las víctimas. No estuve afortunado. Hay que condenar todo este tipo de actos, lo haya hecho Dani o cualquier otra persona. Pido disculpas a la víctima, a las víctimas tanto de violencia de género y de este tipo de violaciones", añadió Xavi.

"Dicho esto, me sabe mal que Dani haya podido cometer este tipo de actos, me sorprende y todo mi apoyo a la víctima. No estuve acertado", insistió Xavi, que reconoció que no pasó "un día agradable" después de la gran cantidad de críticas que recibió por sus declaraciones del sábado.





