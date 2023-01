Dani Alves y Xavi fueron compañeros en Barcelona. El DT también dirigió al brasileño. | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió este domingo tras el partido ante el Getafe que no estuvo afortunado en la rueda de prensa del sábado al referirse al caso del exjugador azulgrana Dani Alves, quien está en prisión preventiva tras ser denunciado por una presunta violación. Se disculpó y apoyó a la víctima del caso.



"Creo que se malinterpretó un poco lo que quería decir. Quizá no fui demasiado claro ayer. Obvié un poco el tema de la víctima y tenemos que condenar todos estos actos. Quiero expresar mi apoyo a la víctima y a todas las víctimas de este tipo de violencia", dijo nada más empezar la rueda de prensa posterior al partido, antes de que comenzara el turno de preguntas de los periodistas.



Además, Xavi explicó que no ha pasado "un día nada agradable" tras la polémica originada por el hecho de que el sábado en ningún momento se refirió a la víctima, una chica de 23 años, y por decir la frase "me sabe mal por Alves", de quien fue compañero de equipo en el Barcelona y, posteriormente, entrenador.



"Me sabe mal el malentendido. Quizá no estuve suficientemente contundente en mis palabras", añadió.

Como se recuerda, Xavi fue compañero de Dani Alves en la época dorada de Barcelona. E incluso ha dirigido al defensa brasileño previo a su fichaje a los Pumas de México.

Palabras de Xavi

El entrenador azulgrana Xavi Hernández admitió el sábado estar "en estado de shock" por el ingreso de Dani Alves a la cárcel.

"Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso", dijo el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe.

Alves ingresa en prisión por posible violación

La jueza de instrucción en España ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del futbolista internacional brasileño Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.



Según han informado fuentes jurídicas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha decretado prisión incondicional para el futbolista, al considerar que presenta un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España.



Alves fue detenido este viernes en Barcelona luego de la declaración en la comisaría, después de que viajara a España desde México.





