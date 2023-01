Xavi Hernández dirigió a Dani Alves en su regreso a Barcelona | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió estar "en estado de shock" tras la noticia de que el exfutbolista azulgrana Dani Alves ingresó este viernes en la cárcel después de declarar ante los Mossos d'Esquadra y el juzgado de instrucción a causa de la denuncia de una mujer de 23 años por una presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona.

"Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso", añadió sobre este asunto el técnico en rueda de prensa.

Xavi Hernández y Dani Alves se conocieron cuando el lateral brasileño llegó al club azulgrana para la temporada 2008 proveniente del Sevilla. Ambos coincidieron en el vestuario del equipo catalán como jugadores desde entonces hasta 2015, cuando el mediocampista se marchó. En 2022, volvieron a formar parte del Barcelona al mismo tiempo. Esta vez, con Xavi como entrenador y solicitando al club la incorporación de Alves.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Dani Alves fue separado del Pumas de México | Fuente: AFP

Pumas separa a Dani Alves

Tras la decisión de la jueza de imponerle la cárcel provisional a Dani Alves, su actual club, el Pumas mexicano, decidió rescindirle el contrato. El presidente de la entidad, Leopoldo Silva, explicó en una rueda de prensa que la rescisión fue "por una causa justificada". El 1 de enero, el brasileño, que actuó en el Mundial Qatar 2022, había renovado el contrato con los aztecas hasta el próximo 30 de junio.

"Con la información acontecida sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves, y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente: el club ha tomado la decisión de rescindir, con causa justificada, el contrato laboral del jugador Daniel Alves a partir de este día. No toleraremos actos que atenten el espíritu universitario", mencionó Silva.

Dani Alves sale de los calabozos de la Ciudad de la Justicia hacia la cárcel Brians 1 en un vehículo de los Mossos d'Esquadra | Fuente: EFE

Dani Alves en prisión

Una jueza española dictó el viernes prisión preventiva sin fianza para el brasileño Dani Alves, acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente en una discoteca en Barcelona en diciembre pasado.

"La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por delito de agresión sexual", indicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Así, la jueza avaló la petición de la fiscalía que había solicitado que el exjugador del Barcelona fuera enviado a prisión a la espera de juicio.





NUESTROS PODCASTS

Nueva variante de covid-19: INS detecta presencia de linaje xbb.1.5 en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó hoy que, a través de su equipo de Vigilancia Genómica, identificó la presencia de la XBB.1.5 de la variante ómicron del COVID-19, en tres casos residentes en Lima, los cuales se encuentran estables, informó el Ministerio de Salud (Minsa).