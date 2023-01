Dani Alves jugó on la Selección de Brasil el Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP

En las últimas horas se dieron a conocer rmás detalles de la situación de Dani Alves, quien se encuentra en la prisión Saints2 en España tras ser acusado de una violación por parte de una joven española. Según 'La Vanguardia', el futbolista brasileño señala que es "uno más" en la cárcel.

La periodista Mayka Navarro reveló que algunos reclusos han hablado con el exjugador de Barcelona. "El futbolista se ha quedado fuera de prisión; el Dani Alves que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga", habría confesado el brasileño.

La prensa española, además, informó que Dani Alves ya jugó su primer partido de futbol en la cárcel y que entre sus compañeros se encuentra su compatriota Coutinho, que en su momento fue guardaespalda de Ronaldinho en su época de jugador de Barcelona.

Dani Alves fue detenido

Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.



El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona.



Tras su detención, los Pumas UNAM despidieron al lateral derecho de 39 años, que fichó por el club mexicano en julio de 2022 para prepararse para el Mundial.





Dani Alves fue despedido de los Pumas tras el escándalo sexual. | Fuente: EFE

Abogada de mujer que denunció a Dani Alves no quiere un acuerdo

La abogada Ester García López, que defiende a la mujer que denunció a Daniel Alves por una presunta agresión sexual aseguró que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista, en una entrevista publicada por el portal brasileño UOL.



García subrayó que su cliente ha rechazado de forma "firme" y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia.



"Su frase fue: 'Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar'. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe", dijo la abogada, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia.



No obstante, dijo temer que "comiencen a ejercer una presión mediática para que ella llegue a un momento en que diga 'no aguanto más'" y acabe aceptando una eventual oferta de acuerdo.

