El tema Dani Olmo sigue en debate: el 'Cholo' Simeone apunta que si las normas no dan, "no podrá jugar"

Lo tiene claro. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, contestó hasta tres preguntas sobre la situación de Dani Olmo, al que el Barcelona no logró mantener inscrito en LaLiga antes de la fecha límite del pasado 31 de diciembre y de la que expuso que espera que "simplemente se mantengan las normas para todos".

"Y, evidentemente, no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Si tiene que seguir jugando, bienvenido sea; y, si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar", dijo Diego Simeone por el caso Dani Olmo.

Estas palabras del popular 'Cholo' por Olmo se dieron durante la rueda de prensa de este viernes en Majadahonda, en la víspera del duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Marbella.



Olmo también ha jugado en el fútbol alemán y croata. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alejandro García

Diego Simeone, claro por Dani Olmo

"Nosotros, como entrenadores, necesitamos que se sigan las normas cuales están propuestas para todos los equipos y respetar ese espacio. No tenemos otro lugar para agarrarnos igual que le pasa a cualquier otro equipo", respondió el estratega 'colchonero'.

En tanto, el también exDT de River Plate agregó que le da más importancia al próximo cotejo de sus dirigidos por la Copa del Rey.

"Interpreto todas las necesidades de buscar opiniones y, obviamente, situaciones que esperan de nosotros, los entrenadores. Sinceramente, me importa el partido del Marbella. Después, todo lo otro no puedo hacer nada. Necesitamos sacar adelante el partido del Marbella. Después, ustedes sigan buscando preguntas a ver si alguno entra", contestó Diego Simeone a la tercera de las cuestiones sobre Dani Olmo.

Por su parte, el agente del futbolista, Andy Bara, se ha mostrado convencido de que el Barcelona "encontrará una solución" para poder volver a inscribir en LaLiga a su representado, de quien ha asegurado que solo tiene en mente seguir vistiendo de azulgrana.

Hay confianza en el entorno de Olmo

"Creo en el presidente Laporta y en Deco (el director deportivo) y creo que encontrarán una solución para Olmo. Es un club enorme", ha declarado al canal digital GiveMeSport.

LaLiga desinscribió al internacional español y al también azulgrana Pau Víctor, el 1 de enero, al considerar que los contratos por la cesión de la explotación de los palcos VIP del Spotify Camp Nou presentados por el club culé no ofrecían las suficientes garantías para cumplir con las normas de control financiero de la competición.

