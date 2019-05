Darío Silva cuenta la verdad sobre su trabajo como camarero en pizzería | Fuente: Captura de pantalla

Un video en redes sociales muestra el exjugador de la Selección de Uruguay, Darío Silva, supuestamente trabajando como camarero en una pizzería en Málaga (España). Sin embargo, el delantero salió al frente para contar su verdad.

"Estoy contento. Vivo con mi familia, con Lorena y con mi hija Luna. Vengo a la casa de un amigo en la que tiene esa pizzería. He venido siempre y es la única pizzería que he pisado en Málaga porque me siento como en mi casa. No es que trabaje, vengo a disfrutar de estar con mis amigos. Ahora estaba haciendo un documental y surgió eso de que me estaba ganando la vida en una pizzería, pero no es así", contó el también exjugador del Espanyol, Málaga y Sevilla.

Como se recuerda, Darío Silva sufrió un accidente automovilístico en Uruguay y por ello le tuvieron que amputar parte de una pierna. Desde hace dos años vive en Málaga con su familia y actualmente trabaha en la agencia de representantes que dirige el hermano de Serio Ramos.