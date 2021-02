Diego Maradona

"A Maradona le ponían pastilla en la cerveza para que no molestara en las noches" | Fuente: AFA

El último 25 de noviembre Diego Armando Maradona falleció y, desde entonces, se han incrementado los conflictos entre la familia de la leyenda del fútbol mundial y su entorno más cercano, lo que ha impulsado a que la justicia argentina inicie investigaciones.

Griselda Morel, psicopedagoga de Diego Fernando, el hijo menor del ex campeón mundial, se presentó a dar su testimonio y reveló información del día a día de Maradona que podrían comprometer a sus familiares cercanos y custodios en sus últimos meses de vida.

"Monona, la cocinera de Maradona, nos empezó a contar que, por ejemplo, uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no jodiera en la noche. Como no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era a demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza, se la daban", declaró Morel.

Asimismo, dio más datos sobre cómo era la vida del astro argentino en sus últimos días con vida: "No quería recibir a nadie. Apenas lo pude ver y no se le veía la cara de tan hinchado que estaba".





Por último, contó: "Una vez Diego tenía como una quemadura en el omóplato hasta el intercostal. Charly decía que era normal que Diego se cayera, que estaba acostumbrado. Verónica le mandó a poner unas barandas de apoyo porque no se sostenía en el baño".