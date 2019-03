Diego Maradona, entrenador argentino de Dorados de Sinaloa. | Fuente: Dorados de Sinaloa

Johanna, Lu, y Javielito sería los nombres de los tres hijos que Diego Maradona tiene en Cuba. Sin embargo, el abogado del ‘Diez’ Matías Morla reveló la existencia de un cuarto hijo en el país caribeño.

“Hay uno (más) seguro, con apariencia física similar”, aseguró Morla al programa argentino Intrusos. A su vez, el abogado agregó que el joven vive en la ciudad Varadero y que tendría entre 18 y 20 años.

Morla además contó del encuentro con el supuesto heredero de Diego Maradona. "Estaba en un hotel con Javielito y cayó este chico, que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él; Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre".

De esta manera, Maradona tendría nueve hijos: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Dieguito Fernando y el joven mencionado.

Maradona, que fue seleccionador de Argentina y actualmente dirige a los Dorados de Sinaloa del Ascenso de México, es reconocido como uno de los mejores jugadores de fútbol la historia.