Diego Maradona permanece en la clínica Olivos, de Buenos Aires. | Fuente: AFP

Noticias alentadoras son las que se conocieron este miércoles 4 de noviembre, respecto a la salud de Diego Maradona, un día después de que fuese operado por un hematoma en la cabeza.

Leopoldo Luque, médico personal de Diego, sostuvo una conversación con el abogado, a quien le mencionó que "responde sin problemas a los estímulos”, según informó Infobae.

El segundo parte médico, sin embargo, fue mucho más detallado y positivo. "Está conectado, de muy buen humor. La recuperación nos asombra, ya ha pasado con Diego”, dijo a la prensa a las 5:00 pm. hora peruana (7:00 pm. de Argentina).

Hubo más. El doctor también mencionó que Diego Maradona se animó a bromear. "Pidió agua, y me decía ‘vos te querés retirar como un campeón’. Me saludó, me preguntó cómo estaba, les decía a los de seguridad: ‘Sáquenlo a Luque’”, contó.

Aunque aún no hay nada confirmado, se estima que el astro argentino recibirá el alta el fin de semana. Y, aunque la indicación es que guarde reposo, se conoció que seguirá siento entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.