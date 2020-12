Didier Drogba escribió carta a Diego Maradona: "Es el fin de mi fútbol" | Fuente: AFP

Hace ocho días se dio a conocer la lamentable noticia de que Diego Maradona, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, falleció a causa de un paro cardíaco en su casa de Buenos Aires. Desde entonces, los pronunciamientos y gestos en su nombre no han cesado.

Entre ellos, Didier Drogba, ex futbolista marfileño, dedicó una extensa y emotiva carta al astro argentino que fue publicada en la revista France Football, en la que 'Didi' no solo dio a conocer su fanatismo por Maradona, sino cuánto lamenta en lo personal su muerte.

"Siempre quise ser Maradona", inicia la carta del ex Chelsea, para luego pasar a recordar cómo su carrera inició siendo inspirada por Diego Maradona.

"Ahora, con tu desaparición, es mucho más que el sueño de un niño que se desvanece: es el fin de ‘mi’ fútbol. Es el fin de la idea que siempre he tenido y de la que tú eras a la vez símbolo, modelo y portavoz. Un fútbol lleno de vida, atrevimiento, picardía y libertad", dice en el segundo párrafo

"Nací en el fútbol contigo. Tu Copa del Mundo en 1986 me la sé a la perfección. Terminé dañando el VHS de tus jugadas, por verlo cientos de veces. La primera camiseta que tuve fue la de Argentina, me la trajo mi tío de un torneo en Sudamérica", agrega el ex futbolista de 42 años.

Hacia el final, tras varios párrafos, incluye: "En los últimos años, pensé que podía adivinar la tristeza y el arrepentimiento en tu mirada a menudo perdida. Es una locura porque solo hablé contigo durante diez segundos y todavía tengo la impresión de que te conozco tan bien. Ahora tendremos que aprender a amar el fútbol sin ti. Es como seguir amando la vida después de que un ser querido se ha ido. Evidentemente, es posible, pero llevará tiempo. Adiós Diego, te quise mucho".