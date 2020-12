Diego Maradona y sus hijas. | Fuente: AFP

Ana Maradona, hermana de Diego, señaló lanzó duras acusaciones contra sus sobrinas Dalma y Giannina, a quienes de haber "abandonado" al ídolo mundial en sus últimos meses de vida.

En entrevista con Canal 13 de Argentina, Ana Maradona señaló que ella ni su familia eran "mantenidos" por el exjugador de la Selección Argentina y Napoli.

"Mis hijos y los hijos de mis hermanos nadie vivía de Diego, nadie. Era muy generoso, sí, era generoso, a veces nos regalaba algo, pero nada más. Nosotros no vivimos de él, nunca, jamás. Como ellas vivieron, sin él no hubiesen sido nada. Que se queden calladas. Que no nos entierren a nosotros, encima del dolor que tenemos, porque nosotros sí tenemos dolor. Lo del testamento nunca nos interesó", declaró.

Asimismo dijo que ella fue al programa de Jorge Rial por pedido de Diego Maradona. "Cuando fuimos a lo de Rial es porque nos mandó él (Diego) para defenderlo y que vean que tenía familia, porque estaba abandonado de las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso sí lo podemos comprobar", agregó.

Ana Maradona hizo hincapié que su familia sí quería a Diego. "Lo único que quería era aclarar con esta gente y que por favor nos dejen tranquilas, porque nosotros no molestamos a nadie y tampoco queremos nada de él. Hablar por el amor, cariño y respeto que le teníamos. Porque nosotros sí le teníamos respeto a él. Que él, como nos quería tanto a nosotros, que no hablen de nosotros, porque nosotros no molestamos a nadie", culminó.