Diego Armando Maradona falleció en Argentina a los 60 años edad. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Demian Alday

Ya pasó una semana del sensible fallecimiento de Diego Armando Maradona y todo el mundo del fútbol le llora. La noticia, el último miércoles, cayó como un baldazo de agua fría en Argentina y los medios televisivos deportivos de ese país tuvieron que dar en vivo y en directo la lamentable noticia.

Diego Maradona nos ha dejado pasajes para recordar como su golazo a Inglaterra en el Mundial 1986 y también la recordada 'Mano de Dios', pero también el popular 'Pelusa' deja una millonaria fortuna que tendría que ser administrada por su familia.

Según reporta este miércoles el portal del diario español AS, la fortuna de Maradona está estimada en 50 millones de dólares aproximadamente. El citado medio indica en su edición digital que no eran poco los lujos que tenía el ex atacante, aunque ese número se podría reducir debido a los gastos que tuvo en los últimos años.

Las propiedades de Diego Armando Maradona

Se menciona que el también ex Boca Juniors, Sevilla, Barcelona, Napoli y Newell's tuvo como principales propiedades cinco viviendas (cuatro en Argentina y una en Diubai), joyas, cuatro automóviles y un anfibio en Bielorrusia (una especie de tanque). Tan solo el transporte de este último hacia territorio argentino bordea los 75 mil dólares, por lo que se quedaría en territorio europeo.

De otro lado, Lionel Messi recibió una sanción económica de parte de LaLiga luego que el fin de semana pasado celebró un gol con Barcelona en el Camp Nou sacándose su camiseta y mostrando una Diego Maradona. El crack culé tuvo que pagar 600 euros.