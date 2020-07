Diego Maradona: "Hablé con Infantino y me decepcionó. Yo renuncio a la FIFA". | Fuente: AFP

Fiel a su estilo, Diego Maradona no se calló nada y disparó duramente contra la actual gestión de la FIFA y hasta pidió sanción de cárcel para Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, en medio de declaraciones que levantaron mucha polémica.

El 'Diez' recordó cuando en el 2019 la FIFA otorgó un premio a Macri, en ese entonces mandatario de Argentina, por promoción al fútbol. El premio fue en el contexto de la primera edición de "Living Football Award" y destacó el trabajo hecho en el país 'albiceleste'.

Para Maradona esto no estuvo nada bien y fue tajante con su posición: "Hablé una cosa con Infantino y me decepcionó. Yo veo que le dan un premio a Macri. ¿Un premio a qué? Una patada en el culo hay que darle", dijo Maradona en canal C5N cuando se le preguntó acerca de la relación entre FIFA y el ex presidente.

Asimismo, agregó: "Volvió Platini y volvió Blatter. Las aguas se calmaron, se repartieron la plata entre ellos y nadie devolvió nada. Así que yo renuncio a la FIFA", esto en referencia a Michel Platini, ex presidente de la UEFA, y Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA.

En tanto a Mauricio Macri, Maradona sostuvo: "En este país ya teníamos una pandemia y los argentinos sabíamos que se nos venía una pandemia de hambre. Macri se robó todo y no le dio un peso al nuevo estado nacional. La cárcel es simple: Macri y todos sus secuaces. Hay un montón de amigos de Macri que se hicieron millonarios".