No paran los homenajes para Diego Maradona que falleció esta semana por un "edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca crónica". Esta vez, fue Boca Juniors que le rindió un sentido homenaje al ídolo argentino en el duelo ante Newell's Old Boys.

La dirigencia de Boca Juniors invitó a las hijas de Maradona, pero fue Dalma que asistió al estadio de la Bombonera, en donde se emocionó por el homenaje de los jugadores de Boca Juniors, especialmente tras el primer gol del colombiano Edwin Cardona.



Cardona anotó un golazo de tiro libre a los 12 minutos y junto a sus compañeros se dirigió bajo el palco de Diego Maradona donde mostraron una camiseta de la Selección de Argentina del 'D10S'. Este emotivo homenaje provocó las lágrimas de Dalma, que no ucltó su emoción.

Los jugadores de Boca Juniors se colocaron la camiseta de Maradona. A la cancha ingresaron con sus habituales dorsales, pero con el apellido del ídolo del Napoli de Italia.

Médico de Diego Maradona dijo que hizo lo "mejor" y negó responsabilidad

Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona y cuyos consultorio y casa fueron allanados este domingo, aseguró que hizo "lo mejor" que se pudo por el exfutbolista pero aclaró que no era el responsable de su salud y que "el Diez" decidía por sí mismo.



"Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor con Diego, lo mejor que se podía", afirmó el médico en una rueda de prensa tras los allanamientos en su casa en la periferia sur de Buenos Aires y su consultorio en la capital.



Luque, que adelantó que podría presentarse en forma espontánea ante la Justicia para prestar declaración si no es citado antes, aclaró que no era el médico de cabecera del exfutbolista sino un neurocirujano que era su "amigo".