Histórico del Barcelona sobre Maradona: "Diego se perdió, yo no" | Fuente: Difusión

Hristo Stoichkov, exdelantero búlgaro y una de las leyendas del Barcelona, habló en una entrevista con Radio Planeta 947 de Argentina en la que contó cómo es que se acabó perdiendo la gran amistad que tenía con el siempre polémico Diego Armando Maradona.

"Con Maradona perdí un gran amigo, se perdió él. Más allá de las cosas extradeportivas, le tengo cariño. Tienes una amistad tan grande y se rompe y te salen las lágrimas. Me quedo con los recuerdos, las fotos, cuando fui a su casa a Sevilla, a su homenaje a Buenos Aires... con las cosas positivas. Es mejor quedarse con el recuerdo de Diego como futbolista. No soy de criticar las cosas que no me corresponden. Dio mucho que hablar en el fútbol. Diego se perdió, yo no", dijo Stoichkov, quien acabó confesando que pudo jugar en Boca Juniors.

"Tuve la posibilidad de jugar en Boca hace muchos años y no se supo nunca. Tengo buenos recuerdos y grandes amigos. Después del Barcelona tuve esa oportunidad, pero elegí venir a Estados Unidos con mi familia", finalizó Hristo Stoichkov, quien ahora se desempeña como entrenador y comentarista de fútbol.