El argentino brilló en Valencia. | Fuente: Valencia

El exvolante Cristian Alberto 'Kily' González aseguró que no sabía la magnitud del Real Madrid cuando el club blanco se había interesado en él. En entrevista con AFA Play, el también exjugador de Boca Juniors y Valencia aseguró que se debió que su situación económica no le había dejado conocer otros equipos en el mundo.

"Les soy sincero, yo era de barrio, zona sur de Rosario. Tenía una tele con dos canales y no sabía lo que era el Real Madrid. No es como hoy que se ve todo. Éramos muy humildes. De pedo teníamos tele, no sabía lo que era el Real Madrid", afirmó González, quien fue prácticamente jugador blanco por unos minutos.

Asimismo, aseguró que Diego Armando Maradona lo llamó para que vistiera la camiseta del 'Xeneize'. "Encima se mete Boca en el medio y me llama Maradona a mi casa pidiéndome que vaya a jugar a Boca con él. Imagina, Maradona te llama a tu casa para que vayas a Boca con él. Y no lo dudé, le contesté que sí. Fue decirle que sí al instante", añadió el argentino.

'Kily' González jugó en equipos como Rosario Central, Boca Juniors, Valencia, Real Zaragoza, Inter de Milán y San Lorenzo. El exvolante fue figura con la Selección de Argentina, se retiró del fútbol profesional en 2011 y actualmente se viene desempeñando como director técnico de la división de reserva de Rosario.