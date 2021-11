Diego Maradona marcó un total de 346 tantos en 679 partidos. | Fuente: AFP

Miércoles 25 de noviembre de 2020. El reloj marcaba las 11:30 am. de Argentina (9:30 am. de Perú) cuando, en su casa de Buenos Aires, Diego Maradona murió. Cerca de dos horas después, la noticia se dio a conocer: un paro cardiorespiratorio acabó con la vida del astro del fútbol mundial.

Tenía 60 años. Los cumplió 26 días atrás, el 30 de octubre. Poco después, a inicios de noviembre, permaneció 10 días internado en una clínica local por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico". Los chequeos arrojaron un hematoma en la cabeza, por lo que fue operado. El 11 del mismo mes fue dado de alta y continuó su recuperación en casa, en Tigre, hasta el fatídico suceso.

"Murió Diego", dijo, a Efe, Sebastián Sanchi, jefe de prensa del campeón del mundo con Argentina en México 1986. Cuatro ambulancias se encontraban fuera del domicilio, por lo que algunos medios informaban que algo grave sucedía. Pero no fue hasta la oficialización que el mundo entero lo supo: el -para muchos- mejor jugador de la historia, había dejado de existir.

Todos los portales web se llenaron de su rostro, y su nombre o algunos apelativos inundaron las portadas de los diarios impresos la mañana siguiente. En sus casas, los fanáticos del fútbol lo lloraban. Su velorio, en la Casa Rosada, fue multitudinario. En Argentina, su país natal, se decretó tres días de luto nacional.

Sus logros deportivos

Campeón del mundo dos veces (con la Sub 20 en Japón 1979 y con la mayor en México 1986), Diego Armando Maradona surgió de su barrio, Villa Fiorito, antes de llegar, a muy temprana edad, a Argentinos Juniors, club con el que debutó en 1976, a los 16 años. En 1981, dio el gran salto a Boca Juniors, equipo del que su familia era hincha y con el que jugó 40 partidos antes de emigrar al Barcelona de España.

Allí estuvo dos temporadas, hasta que cambió la Madre Patria por Italia para vivir los mejores años de su carrera en el Napoli desde 1984-85 hasta 1992, cuando regresó a España para defender los colores del Sevilla. En la temporada 1993-94 regresó a su país. Newell's le abrió las puertas una temporada. Su carrera como jugador terminó en Boca Juniors.

Entre 1994 y 1995 -año en el que no ejerció como futbolista- arrancó su faceta de entrenador dirigiendo a Mandiyú y Racing Club de Argentina. Sin embargo, no fue hasta 2008 que se hizo notar en ese rol, siendo elegido nada más y nada menos que para comandar la Selección Argentina, a la que dirigió 24 partidos y con la que no tuvo los mismos resultados que como jugador.

Diego Armando Maradona dirigió Gimnasia y Esgrima La Plata | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

Al-Wasl y Al-Fujairah, de Emirates Árabes, fueron sus siguientes retos. En 2018-19 llegó a Dorados de Sinaoloa, en México, y en 2020, el año de su fallecimiento, pasó por el banquillo de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Su boom, sin embargo, lo vivió como futbolista de la Selección de Argentina, con la que fue campeón del mundo en 1986. en cuartos de final del mencionado torneo, Diego Maradona protagonizó su partido más recordado: el 2-1 a Inglaterra. Ambos goles fueron suyos: la mano de Dios y el gol del siglo. En total, en ese Mundial, marcó cinco goles y dio cinco asistencias en siete partidos.

En Italia '90 fue subcampeón tras caer por penales ante Alemania Federal.

Diego Maradona con sus hijas Gianinna y Dalma | Fuente: AFP | Fotógrafo: VALERY HACHE

La vida después del 'D10s'

Ha pasado un año desde que Diego Maradona, el niño de Villa Fiorito que en 1986 marcaría el gol del siglo, falleció. Sin embargo, su legado deportivo permanece intacto.

En junio de 2021, previo al Argentina vs. Chile de la Copa América, la Conmebol le realizó un espectacular show en su honor, que incluyó recursos audiovisuales, música, tecnología y fuegos artificiales. Una popular plataforma de material audiovisual estrenó este año una serie biográfica. Muchas otras instituciones, en este tiempo, también se sumaron a los homenajes póstumos.

Sin embargo no todo tiene que ver con celebraciones. Hasta el día de hoy se tejen distintas hipótesis respecto a su muerte. Incluso, hay algunas investigaciones en curso. Lo que se conoció hace poco es que,el referente del fútbol argentino fue enterrado sin corazón. Según confirmó Infobae, la información no solo es cierta, sino que también se le extrajeron el hígado y los riñones, como parte del procedimiento habitual para realizar la autopsia.

