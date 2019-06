Diego Maradona estuvo cerca de ascender a la Liga MX con el Dorados de Sinaloa. | Fuente: EFE

Diego Maradona no tuvo problemas para autopostularse a la dirección técnica del Manchester United. El estratega argentino, en una entrevista con el medio inglés 'FourFourTwo', dio a conocer que los 'Red Devils' fueron su club favorito en Inglaterra durante muchos años y aseguró que él sería el hombre indicado para entrenar al equipo.

"El Manchester United supo ser mi equipo inglés favorito durante mucho tiempo, ellos tuvieron muchos grandes jugadores y un buen equipo bajo Alex Ferguson. Sin embargo, ahora tengo que elegir al Manchester City. Sé que no debe ser así, pero es por Sergio Agüero. No obstante, si el United necesita un entrenador, yo soy el hombre indicado", dijo.

Asimismo, Diego Maradona, quien está cerca de renovar por dos temporadas con el Dorados de Sinaloa, criticó al francés Paul Pogba al considerar que no entrena muy duro. Finalmente, indicó que el recinto del Manchester United genera tanto ruido como La Bombonera.

"Sé que venden muchas camisetas, pero también necesitan ganar trofeos y puedo hacer eso por ellos. Del Manchester United me gustaba Ander Herrera, pues creo que Paul Pogba no trabaja lo suficientemente duro. Jugué en Old Trafford y hay mucho ruido, tal como en La Bombonera", sentenció Diego Maradona.