"Si siguen gritando Diego me voy": la repudiable reacción de Maradona con unos niños | Fuente: EFE

Un documental en Netflix muestra cómo fue la experiencia de Diego Maradona al frente de la dirección técnica del Dorados de Sinaloa de México. Sin embargo, este material muestra un repudiable episodio que el exjugador argentino protagonizó con unos niños.

En las imágenes se puede ver cómo Maradona se acerca hacia un alambrado donde estaban unos niños esperando para que les regale un autógrafo y de hecho lo hace, pero casi al instante se molestó y se expresó de la peor manera. La cara de los niños tras escuchar eso lo dice todo.

“Escúchenme una cosa. Si siguen gritando, me voy a la m... ¿Ok? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. La próxima vez, me voy. No tengo ningún problema”, llegó a decir Maradona para después seguir como si nada hubiese pasado.