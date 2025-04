Diego Simeone ante otra posible temporada sin títulos: "El fracaso es no intentarlo, el que lo intenta no fracasa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Atlético de Madrid se juega más que un partido de semifinales de Copa del Rey este miércoles ante el FC Barcelona (se jugará a las 3 p.m. en hora peruana). Y es que los dirigidos por Diego Simeone buscan, después cuatro años, un título tras la eliminación en Champions League ante el Real Madrid, y con pocas opciones de disputar el título de la liga española.

Es precisamente que en la rueda de prensa de hoy, los periodistas consultaron al técnico argentino sobre cómo gestionar un posible miedo a tropezar en este duelo, que define la temporada colchonera.

"La palabra fracaso es muy amplia. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta fracasa, el que lo intenta no fracasa. Para mí, la temporada está siendo muy buena. Y el destino del partido a partido dictará al final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular", expresó el técnico en la rueda de prensa de este martes.

En ese sentido, reconoció que su equipo ha mostrado una mejor versión en los últimos años, que se demostró en partidos claves de Champions, Copa del Rey y Liga -la incorporación de Julián Álvarez le dio mayor peso ofensivo al equipo-.

"Este miércoles no es una final. Es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final. El partido de ida fue 4-4, disputado, intenso, con un rival que hace un fútbol extraordinario, con una dinámica de juego increíble, con una capacidad para una presión alta muy buena y tenemos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", expuso Simeone.

Atlético Madrid vs. Barcelona: la previa

Empatados en la ida con un espectacular 4-4 en Barcelona, el volcánico Metropolitano definirá un boleto a la final de la Copa del Rey, en donde el Atlético de Madrid y el cuadro azulgrana buscan llegar a dicha instancia, a la espera del Real Madrid o de la Real Sociedad.

Los de Simeone vienen de un empate 1-1 ante el Espanyol, lo que probablemente lo saquen de carrera por LaLiga; por su parte, el equipo de Flick viene entonado tras la goleada 4-1 ante el Osasuna y con firme liderato en el campeonato español.

Atlético Madrid vs. Barcelona: ¿Cómo llegan a la vuelta de la semifinal de Copa del Rey?



Atlético de Madrid llega al partido luego de empatar 1-1 con Espanyol por la fecha 29 de LaLiga. Barcelona, en tanto, llega de golear 4-1 a Girona, también por la misma fecha del torneo español.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Madrid vs. Barcelona en vivo por la semifinal de Copa del Rey?



El encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará el miércoles, 2 de abril, en el Riyadh Air Metropolitano. El recinto tiene capacidad para 70 460 espectadores.