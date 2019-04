Diego Simone ha enfrentado en varias ocasiones a Pep Guardiola. | Fuente: ABC

Diego Simeone es una voz autorizada para hablar de fútbol. El técnico del Atlético de Madrid ha logrado ser protagonista en España y Europa, pese a no contar con un presupuesto millonario como el de otros gigantes del continente. El popular 'Cholo' se animó a hablar de todo en una entrevista con el portal Goal y dejó varios conceptos importantes.

Simeone reveló una charla que sostuvo con Pep Guardiola, en especial una giró sobre por qué le catalán utilizaba a Lionel Messi como un falso 9. "Le pregunté en su momento a Pep ¿por qué juegas con Messi de falso delantero? Me dijo: 'No, en la época de Laudrup, con Stoichkov abierto al costado, era una manera de involucrarlo para poder trabajar defensivamente sin él tener una función clara, porque cuando llegábamos a cuartos o semifinales, con Messi en la derecha, pasaba que el contrario nos atacaba por el lado izquierdo siempre'", narró el DT argentino.

Siguiente el tema de Lionel Messi, el 'Cholo' defendió a su compatriota de las críticas que recibe cuando viste la 'Albiceleste'. "La crítica que hay hacia Messi no es justa. Para nada. En Argentina, sobre todo. Todos comparan con Messi ¿por qué en Barcelona sí y en Argentina no? Es fácil, en Barcelona hay unos jugadores y un equipo que lo sostienen y en Argentina no existen esos jugadores. Como le pasa a Cristiano Ronaldo en Portugal, porque Portugal no es la Juventus o el Real Madrid. Los equipos fortalecen al gran jugador, es fácil.

Finalmente, diego Simone habló sobre su presente en el elenco 'Colchonero'. "Salir campeón en el Atlético Madrid es muy difícil. Cuando me tocó como jugador fue después de 25 años, y ahora como entrenador fue después de 18 años. Lo que espero es que no tardemos esa cantidad, que trabajemos para que sea en 10 o 7 años".