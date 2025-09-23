Últimas Noticias
¿Dónde ver el Mundial Sub 20 2025 vía TV y streaming?

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 2025 EN VIVO vía TV y streaming?
¿Dónde ver el Mundial Sub 20 2025 EN VIVO vía TV y streaming? | Fuente: Instagram | Fotógrafo: fifaworldcup
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Chile será sede del Mundial Sub 20 2025. Conoce dónde ver EN VIVO por TV y streaming el torneo en Perú y en el resto del planeta.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile albergará la vigesimocuarta edición del Mundial Sub 20, que solo ha repetido sede para este torneo en otros dos países: Australia (1981 y 1993) y Argentina (2001 y 2023).

La fiesta del fútbol juvenil arrancará el 27 septiembre y durará hasta el 19 de octubre. Además de exhibir a las mejores estrellas del futuro, tendrá varios hitos singulares que diferencian al país austral como organizador.

El primero es el sistema de revisión de video (FSV) que, según la FIFA, es una “versión simplificada” del VAR, tendrá en Chile 2025 su prueba más importante al tratarse de la máxima competición de la FIFA después de una Copa del Mundo.

El segundo es que una mexicana, la árbitra Katia García, será la única mujer que oficiará como jueza principal en el Mundial Sub 20 de fútbol masculino. De hecho, García ya marcó un hito como la primera mujer en impartir justicia en un partido masculino en la Copa Oro 2025, y en el Mundial juvenil tendrá como asistentes a sus compatriotas Sandra Ramírez y Karen Díaz.

¿Dónde se podrán ver los partidos EN VIVO vía TV y streaming?

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 2025 EN VIVO y DIRECTO en Perú, Chile y Sudamérica?

  • En Perú, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+.
  • En Chile, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Chilevisión, DSports, DGO y FIFA+.
  • En Colombia, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por RCN, Caracol, DSports, DGO y FIFA+.
  • En Ecuador, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+.
  • En Bolivia, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+.
  • En Venezuela, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+.
  • En Brasil, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+.
  • En Argentina, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Telefé, DSports, DGO y FIFA+.
  • En Uruguay, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+.
  • En Paraguay, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 2025 EN VIVO y DIRECTO en México y Estados Unidos?

  • En México, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y DIRECTO por TUDN, Canal Nu9ve, ViX y FIFA+.
  • En Estados Unidos, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido Telemundo, Telemundo App, UNIVERSO, FS1, FS2, Fox Soccer Plus y FIFA+.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 2025 EN VIVO y DIRECTO en España y Europa?

  • En España, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Teledeporte, RTVE Play y FIFA+. 
  • En Europa, el Mundial Sub 20 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FIFA+. 

¿Cómo ver el Mundial Sub 20 2025 EN VIVO vía streaming?

El Mundial Sub 20 2025 se podrá ver EN VIVO vía streaming a través de FIFA+. También se podrá seguir por DGO, ViX, RTVE Play y Telemundo App.

¿Cómo escuchar el Mundial Sub 20 2025 EN DIRECTO por radio?

El Mundial Sub 20 2025 se podrá escuchar EN DIRECTO por radio a través de W Radio y W Deportes (México) y Radio Pumaitén (Chile). Si te encuentras en otros países de Sudamérica, es necesario que revises la programación de las emisoras deportivas.

¿Cuál es el fixture y horarios del Mundial Sub 20 2025?

Fase de grupos

Fecha 1

Sábado 27 de septiembre

3:00 p.m. | Corea del Sur vs Ucrania ---> Grupo B

3:00 p.m. | Japón vs Egipto ---> Grupo A

6:00 p.m. | Paraguay vs Panamá ---> Grupo B

6:00 p.m. | Chile vs Nueva Zelanda ---> Grupo A

Domingo 28 de septiembre

3:00 p.m. | Italia vs Australia ---> Grupo D

3:00 p.m. | Marruecos vs España ---> Grupo C

6:00 p.m. | Brasil vs México ---> Grupo C

6:00 p.m. | Cuba vs Argentina ---> Grupo D

Lunes 29 de septiembre

3:00 p.m. | Francia vs Sudáfrica ---> Grupo E

3:00 p.m. | Noruega vs Nigeria ---> Grupo F

6:00 p.m. | Colombia vs Arabia Saudita ---> Grupo F

6:00 p.m. | Estados Unidos vs Nueva Caledonia ---> Grupo E


Fecha 2

Martes 30 de septiembre

3:00 p.m. | Panamá vs Ucrania ---> Grupo B

3:00 p.m. | Egipto vs Nueva Zelanda ---> Grupo A

6:00 p.m. | Chile vs Japón ---> Grupo A

6:00 p.m. | Corea del Sur vs Paraguay ---> Grupo B

Miércoles 1 de octubre

3:00 p.m. | España vs México ---> Grupo C

3:00 p.m. | Italia vs Cuba ---> Grupo D

6:00 p.m. | Brasil vs Marruecos ---> Grupo C

6:00 p.m. | Argentina vs Australia ---> Grupo D

Jueves 2 de octubre

3:00 p.m. | Estados Unidos vs Francia ---> Grupo E

3:00 p.m. | Colombia vs Noruega ---> Grupo F

6:00 p.m. | Sudáfrica vs Nueva Caledonia ---> Grupo E

6:00 p.m. | Nigeria vs Arabia Saudita ---> Grupo F


Fecha 3

Viernes 3 de septiembre

3:00 p.m. | Ucrania vs Paraguay ---> Grupo B

3:00 p.m. | Panamá vs Corea del Sur ---> Grupo B

6:00 p.m. | Egipto vs Chile ---> Grupo A

6:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Japón ---> Grupo B

Sábado 4 de octubre

3:00 p.m. | México vs Marruecos ---> Grupo C

3:00 p.m. | España vs Brasil ---> Grupo C

6:00 p.m. | Argentina vs Italia ---> Grupo D

6:00 p.m. | Australia vs Cuba ---> Grupo D

Domingo 5 de octubre

3:00 p.m. | Estados Unidos vs Sudáfrica ---> Grupo E

3:00 p.m. | Francia vs Nueva Caledonia ---> Grupo E

6:00 p.m. | Arabia Saudita vs Noruega ---> Grupo F

6:00 p.m. | Nigeria vs Colombia ---> Grupo F

