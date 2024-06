Portugal vs. Croacia EN VIVO: con Luka Modric, partidazo por amistoso FIFA previo a la Eurocopa

Portugal vs. Croacia EN VIVO: se enfrentan este sábado 8 de junio en el estadio Centro Deportivo Nacional de Jamor, en Portugal. El partido es de carácter amistoso internacional por la fecha FIFA y se jugará a partir de las 11:45 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por STAR Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Los lusos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-2 a Finlandia, con un doblete de Bruno Fernandes, además de los tantos de Rúben Dias y Diogo Jota en el primero de tres partidos amistosos. El próximo juego de los dirigidos por Roberto Martínez antes de la Eurocopa será frente a Irlanda.

Por su parte, los vatreni derrotaron por 3-0 a Macedonia del Norte al inicio de la semana, con dos anotaciones de Lovro más de un gol más de Marco Pasalic.

Cristiano Ronaldo se incorporó a la concentración de Portugal un día antes del partido y el entrenador Roberto Martínez aseguró que "no hay otro jugador que pueda aportar a un vestuario lo que Cristiano", en quien confía para la Eurocopa 2024.

"Es un goleador increíble, es su sexta Eurocopa y es el único jugador con cinco (Eurocopas) también", recordó el DT.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs Croacia EN VIVO, por amistoso FIFA?

El partido amistoso previo a la Eurocopa 2024, entre Portugal y Croacia, se llevará a cabo el sábado 8 de junio en el estadio Centro Deportivo Nacional de Jamor, en Portugal.

¿A qué hora juegan Portugal vs Croacia EN VIVO, por amistoso FIFA?

En Perú , el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 11:45 a.m. En Ecuador, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 11:45 a.m.

En Colombia, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 11:45 a.m.

En Bolivia, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 12:45 p.m.

En Venezuela, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 12:45 p.m.

En Chile, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 12:45 p.m.

En Argentina, el partido Portugal vs. Croacia comienza a la 1:45 p.m.

En Brasil, el partido Portugal vs. Croacia comienza a la 1:45 p.m.

En Paraguay, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 12:45 p.m.

En Uruguay, el partido Portugal vs. Croacia comienza a la 1:45 p.m.

En España, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 6:45 p.m.

En Inglaterra, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 5:45 p.m.

En Francia, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 6:45 p.m.

En Italia, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 6:45 p.m.

En Alemania, el partido Portugal vs. Croacia comienza a las 6:45 p.m.

Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de la EurocopaFuente: Portugal

¿Dónde ver Portugal vs Croacia EN VIVO y EN DIRECTO, el amistoso FIFA?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el territorio peruano y en Sudamérica por STAR Plus. En México el partido se verá en Sky Sports, mientras que en España y Europa va por UEFA TV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Portugal vs Croacia: alineaciones posibles

Portugal: José Sá; Cancelo, Silva, Dias, Mendes; Rúben Neves, Palhinha, Vitinha; Conceiçao, Diogo Jota y Rafael Leao.

Croacia: Livanovic; Juranovic, Vida, Erlic, Sosa; Baturina, Kovacic; Luka Modric, Kramaric, Perisic; y Petkovic.