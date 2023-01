🚨Gustavo Alfaro no seguirá como entrenador de Ecuador.

*️⃣Si bien le hicieron saber que querían renovarle, decidió no continuar porque no veía que estaban dadas las condiciones para planificar a futuro si no se habían cumplido cosas del ciclo recientemente terminado. pic.twitter.com/bFnvxF2FiH