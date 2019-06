Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO por la semifinal del Mundial Sub 20 Polonia 2019 | Fuente: Twitter

EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO. Ecuador y Corea del Sur se enfrentan este martes 11 por las semifinales del Mundial Sub 20 Polonia 2019. Este encuentro se jugará desde las 1:30 pm (hora peruana) y será televisado por la señal de DirecTV Sports.

¿Cómo llega Ecuador?

Campeona del Sudamericano clasificatorio apenas cuatro meses atrás, algo nunca antes conseguido por Ecuador, los pupilos dirigidos por el argentino Jorge Célico están a un paso de alcanzar la final del Mundial de Polonia, una epopeya que recuerda a la realizada por Venezuela dos años atrás en Corea del Sur, cuando los 'chamos' de Rafa Dudamel alcanzaron la final ante Inglaterra en su mejor actuación en un Mundial.

"Una alegría inmensa, yo creo que el país, incluso Sudamérica, estará muy sonriente con lo que estamos viviendo porque aparte de que quedamos campeones allá, acá estamos dejando en alto a Latinoamérica", afirmó tras eliminar a Estados Unidos en cuartos (2-1) John Espinoza, autor del segundo gol en aquel partido, en un video publicado por la Federación de Fútbol de Ecuador.

¿Y Corea del Sur?

La vigente subcampeona de Asia eliminó en cuartos a su homóloga africana, Senegal, en un partido agónico decidido en los penales.

"Mis jugadores están adquiriendo una experiencia de un valor incalculable, están ganando confianza y eso les ayudará a triunfar. ¿Presión? No, no me preocupa, porque también hemos trabajado mucho para ser fuertes mentalmente", admitió en declaraciones a la FIFA su seleccionador Chung Jungyong.

Probables alineaciones

Ecuador: Ramírez; Espinoza, Poroso, Vallecilla, Palacios; Cifuentes, Quintero; Plata, Alvarado, Rezabala y Campana



Corea del Sur: Lee Gwang-Yeon; Hwang Tae-Hyeonm, Lee Jae-Ik, Kim Hyun-Woo, Choi Jun; Jeon Se-Jin, Jeong Ho-Jin, Park Tae-Jun; Oh Se-Hun y Lee Kang-In.