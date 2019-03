ÁRBITROS | Para el partido @ussoccer_esp vs #Ecuador este jueves 21 de marzo en Orlando:



Juez central: David Gantar (CAN)

A1: Philippe Biere (CAN)

A2: Michael Barwegen (CAN)

4to Árbitro: Adonai Escobedo (MEX) 19h00 EC pic.twitter.com/UEZkaqKysu