Eden Hazard dispara contra el Real Madrid: "Es un club arrogante y yo no soy así"

Eden Hazard está en un lugar especial de la historia del Real Madrid porque representa el fichaje más caro que ha realizado el cuadro blanco. Ya retirado del fútbol, el belga aseguró que, aunque el conjunto merengue es "un club arrogante", era su "sueño" ser parte en él.

"Desde pequeño fui fan de Zidane. Estaba Zidane, entonces me gustaba el Real Madrid. El Bernabéu, la camiseta blanca, tienen un encanto que los demás no tienen. El Real Madrid es especial. Es un club arrogante y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me convenía, en comparación con otros clubes. Pero era mi sueño. No podría detener mi carrera sin ir allí", confesó el exfutbolista en ‘L’Equipe’.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Hazard y su paso por el Real Madrid

Eden Hazard, que se retiró en 2023 apenas a los 32 años, integró la plantilla del Real Madrid por cuatro temporadas, sin embargo, nunca llegó a consolidarse: jugó 76 partidos, aportando 7 goles y 9 asistencias.

En este sentido, lamentó todas las lesiones sufridas en el club, donde le hubiese gustado "triunfar". "Demuestra que el Real Madrid es más grande que todo. Es complicado jugar. Quizás necesitaba entrenar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la instalación de la placa, el encierro... Vuelvo, tengo dolor, me obligo... Llega Ancelotti. Buena preparación, juego bien. Pero mi cuerpo, el dolor, las heridas...", enumeró.

Un año después de la partida de Cristiano Ronaldo, en 2019, el Madrid apuntó a cubrir su lugar con Eden Hazard, por quien en total llegó a pagar 160 millones de euros al Chelsea. El atacante, no obstante, se presentó con cinco kilos de más para la nueva etapa de su trayectoria.

"Con el Chelsea acababa de terminar una de las mejores temporadas de mi carrera. Me dije: 'Ahora que estoy en el Real Madrid, estas son quizás las últimas vacaciones en las que podré...', y me dejé llevar como me dejo cada verano. Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, barbacoas, vino rosado, todo eso. Y eso es lo que me permitió reiniciar y empezar de nuevo. Después, en el Real Madrid la cosa salió mal y ya está", expresó.

La referencia de Cristiano Ronaldo

A pesar de las comparaciones con Cristiano Ronaldo, incluso portó el mítico dorsal 7 del luso, Eden Hazard dejó en claro que nunca quiso seguir los pasos de ‘CR7’ en cuanto a su día a día con el fútbol.

"No habría sido yo. Después de una reunión, sumergirse durante una hora en agua fría, no. Déjame en paz, con mis amigos, vamos a casa, jugamos a las cartas, tomamos una cerveza... Juego durante dos horas con mis hijos en el jardín, fue mi recuperación. Si hubiera sido como Cristiano, aunque hay otros ejemplos, me habría quemado", confesó.

Hazard, además, habló de los futbolistas que considera mejores que él. "Individualmente, Messi es quizás el único. Disfruté viendo su etapa en el Barcelona, menos hacia el final, pero es el más grande de la historia; imposible quitarle el balón. Cristiano es un jugador más grande que yo, pero, en términos de fútbol puro, sinceramente, no lo creo. Neymar, tal vez. Después, no más fuertes que yo, pero, en el Real Madrid tienes a los mejores: Benzema, Modric, Kroos... y Kevin De Bruyne respira fútbol", finalizó.