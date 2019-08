El árbitro boliviano se pronunció tras su polémico gesto. | Fuente: AFP

El árbitro boliviano Raúl Orosco se defendió tras la polémica entre el partido por el Torneo Boliviano entre Always Ready y Bolívar. El juez realizó un gesto que simuló al VAR, cuando no se utiliza en la liga boliviana.

"En ningún momento hice la señal de VAR. Simplemente señalé la mano, use un lenguaje corporal para que todos sepan que había que cobrar penal. Levanto la mano derecha y con la izquierda indico la otra", aseguró el boliviano.

Asimismo, Orosco aseguró que sus gestos fueron tergiversados. "Lo han malinterpretado, para la polémica. Por Dios, no hice una señal de VAR. Eso se hace con un cuadradito de televisión. No sé de dónde sacaron que consulté una pantalla de TV o que me habían pasado una información desde otro lugar. El intercomunicador lo usamos sólo los cuatro jueces", finalizó.

Raúl Orosco también aseguró que los jugadores y los técnicos no conocen cómo procede el uso del VAR, por lo que calificó su decisión como justa.