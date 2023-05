El Cristo Redentor apagó sus luces en solidaridad a Vinicius tras sufrir ataques racistas

El Cristo Redentor, la estatua monumental que corona el cerro del Corcovado, máximo símbolo de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, se quedó a oscuras en la noche de este lunes por una hora en solidaridad con el Vinicius, quien ha sido víctima de insultos racistas en España.



Las luces que iluminan la estatua de 709 metros del Cristo de brazos abiertos fueron apagadas y se encendieron una hora después. Tras esto publicaron un mensaje en sus redes sociales para dejar clara su postura y el apoyo hacia Vinicius.



"El Santuario Archidiocesano Cristo Redentor repudia los ataques racistas sufridos por el futbolista brasileño Vinicius el domingo 21 de mayo durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia", por la Liga de España, informó la Archidiócesis de Río de Janeiro en un comunicado.



Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Pronunciamiento de Vinicius Jr.

El delantero del Real Madrid y de la selección brasileña se mostró emocionado por el acto de apoyo en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

"Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha. Agradezco mucho toda la cadena de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenta conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado", mencionó Vinicius.



El Gobierno de Brasil, en un comunicado, repudió "en los más fuertes términos" los insultos racistas que Vinicius "viene sufriendo reiteradamente en España" y exigió que las autoridades gubernamentales y del fútbol de ese país, así como a la FIFA, que adopten medidas "efectivas".



(Con información de EFE)

Ojalá identifiquen a toda esta gente que estaba increpando a Vinícius cuando estaba al borde de las lágrimas por los insultos racistas de algunos aficionados.



Qué asco 🤢pic.twitter.com/EUyNfTB1z8 — SrNaninho (@SrNaninho) May 22, 2023

